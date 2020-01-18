熱水器「變臉COCO妹」　創意話劇宣導移工消防安全講習

▲消防局精心製作「變臉COCO妹」宣導道具，搭配旁白解說，讓民眾得到正確防範一氧化碳中毒知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據內政部統計，在2013年至2019年11月間，共發生260起一氧化碳中毒事件，造成49人死亡，主要原因是將屋外型熱水器裝設於通風不良室內處所，台南市消防局第二救災救護大隊1月17日上午針對所轄燃氣熱水器承裝業、液化石油氣分銷商、移工宿舍場所、餐廳…等業者，辦理防範一氧化碳中毒座談會。

鑒於一氧化碳是一種無色、無味的氣體，中毒後的症狀不易被察覺，為加深與會者印象，消防局精心製作「變臉COCO妹」宣導道具，搭配旁白解說，表演「變臉COCO妹」因為熱水器不當安裝或使用，造成臉部表情昏眩、不適…等多種一氧化碳中毒表情，藉由消防隊同仁現場生動活潑表演，搭配精心製作「變臉COCO妹」，現場業者、民眾無不印象深刻，也得到正確防範一氧化碳中毒知識。

第二大隊長陳博文表示，藉由座談會提醒防止一氧化碳中毒觀念，民眾可多加注意居家燃氣熱水器使用上是否安全，在使用燃氣熱水器及瓦斯爐時，務必要保持居家通風；熱水器安裝於屋內應選用強制排氣型或電（太陽能）熱水器；若能裝置一氧化碳偵測器，也可提早偵知並發出警報，通知住戶採取應變作為，更多一份安全保障。

鑑於工業區內外籍移工眾多，為免廠商忽略移工工安觀念，並提升外籍移工下班後之個人人身安全意識，座談會亦要請轄內內數十家廠商雇主及外籍移工參與。外籍人士來台工作，對於防火防災觀念較不重視，也不清楚報案方式，往往延誤逃生及延遲搶救黃金時間，造成許多不幸事故，目前消防局119報案專線提供越語等數種外語之同步翻譯，越南籍人士撥打119緊急專線嘛也通，現場也請越南籍移工試撥119，嘗試報案專線之使用方式，移工得知可以母語進行報案莫不認同，對於國內消防貼心服務深表贊許。