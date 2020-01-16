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尾牙每人2800換來上吐下瀉！119人用餐22人急送醫　批業者態度傲慢

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▲華岡興業基金會,三井日本料理信尾牙。（圖／我們是華岡興業基金會提供。）

▲尾牙119人用餐22人急送醫。（圖／華岡興業基金會提供，下同。）

記者陳涵茵／台北報導

年前開心吃尾牙竟吃到醫院去，華岡基金會向《ETtoday新聞雲》爆料，1月3日時前往三井日本料理信義店歡慶尾牙，點了每人2800元套餐，119人用餐完竟有近50人中標，其中22人急性腸胃炎就醫，業者卻僅表示：「深感詫異、請洽律師。」不僅壞了尾牙興致，處理方式也讓消費者相當不滿。

據了解，華岡興業基金會的同仁1月3日當晚用餐完後，陸續約有40餘人出現腸胃不適等症狀，後續統計共有22人就醫，比例高達3分之1。而就醫同仁中，病因確診分為「急性腸胃炎」、「食物中毒」、「腸胃發炎」、「腸發炎」等，其中2位同仁甚至赴急診掛點滴。

▲華岡興業基金會,三井日本料理信尾牙。（圖／我們是華岡興業基金會提供。）

▲華岡興業基金會亮出同仁就醫收據。（圖／華岡興業基金會提供。）

爆料者表示非常不滿三井的處理流程，主辦尾牙同仁在1月6日向信義店表達狀況，對方僅表示會回報管理單位處理；1月7日三井品保副理表示希望華岡興業基金會協助提供同仁用餐及就醫等資料；1月9日三井客服致電，表示說要來訪視同仁了解狀況。

直到1月14日下午三井信義店店長、客服部經理等三位先後至華岡興業基金會內湖、瑞安、和平、大安辦公室，與同仁進行訪談，並詢問同仁們中午用餐完畢後是否還曾到其他地方吃了什麼別的食物。讓消費者感覺毫無誠意，認為被懷疑是找碴栽贓，相當不舒服。

▲華岡興業基金會,三井日本料理信尾牙。（圖／我們是華岡興業基金會提供。）

▲當日尾牙餐點內容有多樣海鮮。

▲華岡興業基金會,三井日本料理信尾牙。（圖／我們是華岡興業基金會提供。）

▲當日的生魚片與海鮮。

1月15日晚間接到店家傳簡訊表示，表示自家食材新鮮安全，甚至對於賠償要求「深感詫異」，並要求有問題可洽律師。氣得大罵：「同仁開心吃尾牙吃到中鏢掛急診，拖延近兩周的所謂訪視、處理，最後竟然只換來『請洽我們家律師』。」並表示對此事件的發展感到失望、憤怒也無法接受，將委請律師進行法律途徑。

此外三井對外宣稱「當日其他顧客消費後也未有類似問題」，華岡興業基金會強調，「該場次由本會包場，並無外人，不知何來的『其他顧客』？基金會認為三井公司應該將當天食材送交公正第三方，而非「自我檢驗」。

知情人士透露，華岡興業基金會並非是要三井賠償，而是認為業者態度傲慢，沒有餐飲業者該有的承擔與態度。

＊以下為三井公司的簡訊內容全文：

鄭先生 晚安

關於您代表貴基金會及同仁所提出的意見，本公司收悉。本公司對於前開意見中提出賠償問題，本公司深感詫異，因本公司所提供之食材皆是新鮮安全，當日其他顧客消費後也未有類似問題，當日食材經過相關檢驗，也符合食品衛生安全規定。惟本公司一向注重消費者權益，鑑於前開意見未具體提出方案，而法律部分並不熟悉，如您後續有任何寶貴意見，希望您不吝提出予本公司法律顧問律師即永然聯合法律事務所黃介南律師（02-2395-69XX轉XXX）進行後續協商處理，讓此事雙方能有圓滿結果，謝謝。

三井餐飲事業有限公司官方表示，已提供自主檢查也符合食品衛生規定，當晚也無接到其他客人客訴狀況。並透過委任律師表示，目前已前往慰問，希望兩邊能坐下來好好談和氣收場，據了解，雙方並未進入提告階段。

＊三井餐飲事業有限公司最新律師聲明：

一、本公司在餐飲企業中始終秉持「合法原則」，依據「相關規定作業與經營」的作法，且持續以「誠信經營」、「善盡社會責任」的原則下，並努力維護消費者權益的餐飲觀念。惟財團法人華岡興業基金會於民國（下同）109年1月16日聲稱該會有同仁於109年1月3日中午前往「本公司信義店」進行尾牙餐敘，其中有些人因腹瀉等原因而就診，進而質疑本公司提供食材有問題云云，此已對本公司發生誤解；因事實上，本公司所提供的食材皆是新鮮安全，當日其他顧客消費後也未有類似問題發生，當日食材公司也經過相關檢驗，並符合食品衛生安全規定。

由於本公司一向注重消費者權益，於109年1月6日接獲通知，立即以消費者權益為優先，因為本公司凡遇顧客聲稱身體不適，不先問原因或相關責任，都會立即協助或陪同就醫為優先考量，如已就醫，也會立即前往「顧客處所」進行慰問及關心，並進行後續處理，一切均以「消費者利益」為優先。

二、再者，本公司因應國人對食品安全意識與政府法令規定的要求日益提升，本公司的食材採購，除按《食品安全衛生管理法》的規定完成標示外，其採購程序與來源均具「可追溯性」，以維消費者權益，所以消費者可以安心食用；謹此委請法律事務所代為聲明，澄清誤解。

聲明人：三井餐飲事業有限公司
代理人：永然聯合法律事務所
李永然律師
黃介南律師

中華民國109年1月16日

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