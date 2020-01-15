老闆送「0生產力新人」赴美…配車配房　只要求學會2件事原因曝光

圖文／鏡週刊

公事上，張良任追求完美不容妥協，員工犯錯，他自認督導不周，連坐記過自懲。但他私底下其實是個陽光大頑童，揪團夜衝海釣、泳渡日月潭、玩風帆享受刺激快感，打網球、騎單車等戶外運動，通通難不倒他。他自爆：「私底下我是不拘小節的人，年輕時玩很瘋，幾杯黃湯下肚，曾願賭服輸，接受活吞金魚懲罰。」

Okuma身為全球第三大釣具品牌，張良任很早就體認到，全公司的英語能力都必須有所提升，早在25年前，他就找YMCA老師來幫全公司惡補英文，最後發現該名教師對釣具產業也有興趣，乾脆培養他當業務，如今已是寶熊漁具美國分公司總經理。

釣魚在台灣屬於相對小眾市場，如何挖掘人才，是寶熊漁具必須正視的課題。身為董事長，張良任謙虛地說：「有時候我覺得自己能力沒那麼好，很多是外面給我的訊息，我接納很多單純喜歡釣魚的人進到公司，有時連同事都會懷疑，董事長怎麼會讓這種沒生產能力的人進來？我不是那麼小心的人，只要看到一絲一毫機會，我往往是接納多於排斥。」

他笑說，公司不乏留洋高材生，「爸媽辛辛苦苦把孩子送到國外念書，期待他們畢業後能找到大公司上班，聽到孩子說要到釣具店工作，差點沒昏倒，經過天人交戰，最後發現小孩能兼顧工作與興趣，才放下心中大石。」持續塑造讓員工備感幸福的工作環境與企業，讓張良任很有成就感。

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除了用人唯才，張良任更重視工作熱忱，甚至破格任用零生產力新人。「有位應徵者是學醫療器材背景，三番二次來應徵，都在人資那關就被刷掉，被我發現他是很多業餘釣魚比賽常勝軍，又這麼鍥而不捨，決定找他來談。」事後張良任乾脆創造一個工作給對方，讓新人負責在網路端與釣魚人溝通，未來可做產品企劃。

看中新人對釣魚的熱情，張良任日前送他到美國分公司受訓1年，「我讓他去美國玩釣魚，配車配房，只給他2個任務，第一是把英文學好，未來我希望他做產品企劃，要能跟全球市場溝通，第二就是去精進釣魚功力，了解美國人如何釣魚。」要把同事眼中零生產力的素人，培養成釣魚產業的意見領袖。

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