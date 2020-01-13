9證人證述！　鈕承澤性侵女助理　再限制出境出海8個月

圖、文／周刊王

演鈕承澤被控性侵案，台北地院針對鈕承澤原本限制出境處分重為裁定，重為裁定鈕承澤自1月10日起限制出境、出海8個月，可抗告。

鈕承澤是被控在2018年11月23日臨時取消工作會議，改邀工作時認識的被害人及劇組到家中聚會，被害人原想隨其他工作人員離開鈕家，但因擔心得罪鈕，只好單獨留下，但鈕後來卻將被害人壓在沙發上指侵得逞。

鈕承澤性侵案，9證人證述性侵女助理。（圖／報系資料照）

台北地院指出，鈕承澤涉妨害性自主案，台北地院2019年3月7日裁定他限制出境、出海，鈕承澤提起抗告，被台灣高等法院駁回；鈕承澤涉及強制性交罪，經被害人、起訴書證據清單中9名證人證述，另有14項證據顯示他犯罪嫌疑重大，但鈕承澤始終否認犯行。據了解，外界盛傳鈕以高達「7位數」的金額與被害人達成和解。

法官認為，強制性交罪法定刑為3年以上10年以下，重罪常伴有逃亡的可能，如僅以責付、限制住居、增加具保金額等方式，不足以排除鈕承澤出境後滯留不歸的可能性。

合議庭審酌認為，鈕承澤在案發後，仍有前往大陸地區進行電影拍攝工作的計畫，加上名下不動產價值1億多元，之前在國外定期靈修1至4週，有能力可長期留滯海外並在國外謀生，涉逃亡之虞，因此仍有限制出境、出海事由。

裁定結果認為，基於國家審判權、刑罰執行權考量，衡諸比例原則，就原本限制出境處分重為裁定，鈕承澤自1月10日起限制出境、出海8個月，並通知移民署、海巡署執行。

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