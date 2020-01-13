台灣虎航春節期間提早開櫃　桃機航班改「起飛前3小時」受理報到

▲台灣虎航春節期間陶機航班提早開櫃，起飛前3小時受理旅客報到。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

今年農曆春節，桃園國際機場預估旅運量將創新高，台灣虎航今（13）日宣布，新年期間自2020年1月22日起至2020年1月29日止，凡是於桃園機場出發的航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續。

為避免春節人潮流量增加，進而影響機場安檢及證照查驗的作業時程，甚至可能造成旅客趕不上航班的情況，台灣虎航建議，旅客應於航班起飛前1小時完成報到手續，以避免後續過程壅塞。

請繼續往下閱讀...

台灣虎航也提醒，旅客於辦理行李託運作業時，勿於託運行李內放置行動電源或打火機，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間；也建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。

▲今年春節桃機估運量將創新高，台灣虎航提早開櫃受理旅客報到。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，台灣虎航也重申現行隨身手提行李規定，每位乘客皆可攜帶1件手提行李，三邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm（上述尺寸包含輪子及手把等外部突出物）與1件個人隨身物品，如：手提包、電腦或免稅商品等，共計2件，總重量不得超過10公斤；並將於登機口進行檢查，若手提行李超過上述限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機口支付登機門託運行李費用，每件收取新台幣NT$1,000元整。

▲台灣虎航隨身手提行李每人限1件，另有1件個人隨身物品。（圖／記者蔡玟君攝）

春節期間，台灣虎航客服中心（+8862-5599-2555）的營業時間調整，2020年1月23日起至2020年1月29日的營運時間為上午09:00起至下午17:00止，並於2020年1月30日起恢復正常營運。為提供旅客更好的通話品質，自2020年2月1日起，台灣虎航客服中心服務專線則需改撥+8862-7753-1088。