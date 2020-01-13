英女王首度「公開場合戴助聽器」！王室4巨頭即將會面　傳梅根視訊參加

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國王室緊急峰會即將於當地13日登場，要來討論解決哈利夫婦逕自「退出」（step back）王室核心成員行列後所要面臨的問題。只不過，在這場「家庭會議」登場前，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）首度在公開場合被發現戴助聽器。

It comes as her majesty is set to host crisis talks with Prince Harry on Monday https://t.co/Ejm3JGJ2sz — Evening Standard (@standardnews) January 12, 2020

綜合每日郵報、鏡報等英國媒體報導，現年93歲的女王伊莉莎白二世出席桑德靈厄姆（Sandringham）的教堂活動行程時，被捕捉到戴著助聽裝置的畫面。此一消息受到許多媒體關注；值得一提的是，她的丈夫菲立普親王2014年10月也被外界發現戴著助聽器，他當年同樣93歲。

根據英國國民健保署（NHS England）網站介紹，此種助聽裝置不適用於聽力嚴重受損的人，較適合「尚有聽力」的族群，但仍需要裝置協助聽到部分日常生活中會出現的聲音，包括門鈴聲、聽演講、講電話等狀況。

Hearing Doctors Respond to Queen's New Hearing Aid --

More practice, or a custom-fitted hearing aid, may be requiredhttps://t.co/2BYRJGh1k2 — Hearing Tracker (@HearingTracker) January 13, 2020

如今外界最關注的，就是英國王室召開的空前緊急峰會，一行人要討論哈利夫婦未來的下一步，也就是經濟獨立及在英國、北美洲兩地的居住問題等。

王室消息人士指出，包括女王、查爾斯王儲、威廉王子、哈利王子都會在13日現身桑德靈厄姆進行會面，外傳梅根將透過視訊會議的方式參與，「薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）與公爵夫人改變王室工作生活與角色，需要複雜且深思熟慮的討論，未來要怎麼走會在會議中達成共識，女王仍希望要求盡快解決問題，目標在幾天內完成。」

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