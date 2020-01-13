安大略省發出「核災警報」！　60分鐘後澄清：誤發內部培訓使用文稿

▲加拿大安大略省誤發核電廠意外警報。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

加拿大安大略省（Ontario）12日爆出核災烏龍，引發民眾恐慌！當局在當地時間上午7時30分左右向民眾手機發出警告訊息，稱多倫多市（Toronto）附近的「皮克林核電廠」（Pickering plant）發生事故，一小時後表示該消息是錯誤的。

據《路透社》報導，安大略省數以百萬的手機用戶在12日上午7時30分左右手機突然警鈴，收到一則警報指「皮克林核電廠」出事故，但核電廠未出現異常輻射洩漏，公眾毋須採取保護措施。過了1小時後，安大略省發電局（OPG）發短訊澄清警報是誤發，公眾和環境都不會有危險，表示不需採取進一步行動。

▲皮克林核電廠（Pickering plant）。（圖／路透）

安大略省檢察長西爾維亞·瓊斯（Sylvia Jones）隨後也發聲明道歉，解釋這是誤發內部培訓使用的文稿，對於民眾造成不便深感抱歉。

皮克林核電廠位於安大略湖（Lake Ontario）湖畔，距離多倫多市中心東方約50公里處，是世界上最大的核電廠之一，1971年啟用，原本打算於今年關閉，後來安大略省政府決定讓它運作至2024年，現暫定於2028年啟動關閉程序。