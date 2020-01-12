女性只是受壓迫的工具　伊朗唯一奧運奪牌女運動員「永久離國」

▲阿里薩德預計離開伊朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

伊朗唯一的女性奧運奪牌運動員阿里薩德（Kimia Alizadeh）宣布她將永遠離開伊朗，預計前往歐洲生活，21歲的她在IG寫道，伊朗多年來玩弄女性，在數百萬名受壓迫的女子中，她正是其中一人，「我對他們來說並不重要，我們沒有人重要，只是工具。」

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，阿里薩德2016年代表伊朗比賽，在巴西里約熱內盧奧運會的57公斤級跆拳道比賽中奪得銅牌，成為該國首位的女性奧運獎牌得主。然而，她決定永久離開伊朗，也嚴厲批評德黑蘭政權。

阿里薩德寫道，「他們帶我去任何他們想去的地點，他們說什麼，我就穿什麼，每一句他們命令我說的，我都重述了，只要他們覺得恰當，就會剝削我。」雖然她在賽事拿下獎牌，但她認為自己一點也不重要，只是受到壓迫的其中一名女性，伊朗政權慶祝她的獎項，卻批評她選擇的運動，「女人的美德不是伸展她的腿！」

有關阿里薩德出走的消息最早於9日傳出，有些伊朗人猜測她已前往荷蘭。伊朗跆拳道聯盟負責人普拉德加（Seyed Mohammad Pouladgar）10日則堅稱，阿里薩德告訴父親與教練她只是去渡假，旅程費用還是由伊朗政府所支付，這些傳聞是國外媒體誇大的謠言。

然而，阿里薩德11日證實她要離開的傳言，她不想與虛偽、謊言、不公正與阿諛奉承為伍，她沒有被邀請前往歐洲，而自己所渴求的，只不過是跆拳道、安全與快樂又健康的生活，事實上，離開的決定比贏得奧運獎牌還困難，「不管我在哪，我仍是伊朗的女兒。」

阿里薩德拋出震撼彈，時值伊朗各地爆發反政府示威運動之際，伊朗軍方11日承認意外擊落烏克蘭國際航空的客機，造成176人全部罹難。加拿大、瑞典等國都要求伊朗展開透明與全面的調查，美國則對伊朗實施新的制裁。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，除非伊朗支持女性，否則只會繼續失去優秀的女性人才。