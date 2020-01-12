新婚7天夫婦遇罹難！伊朗誤擊烏航　示威者要哈米尼下台負責

▲戈吉（左）、波札拉比（右）是一對新婚夫妻，於元旦在伊朗完婚，然後回加拿大舉行婚禮，沒想到遇到死劫。（圖／翻攝自Facebook／@Pouneh Gorji、@Arash Pourzarabi）



實習記者劉雪兒／綜合報導

烏克蘭波音編號752客機在德黑蘭機場起飛8分鐘後墜毀，造成176人全數罹難的重大事故，其中一對新婚夫婦原本要返鄉舉行婚禮不料罹難。事情發生後，各界將矛頭指向伊朗，而伊朗也透過媒體承認疏失意外擊中班機，但上千名示威者抗議，要求伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）下台負責。

根據《每日郵報》報導，罹難的26歲波札拉比（Arash Pourzarabi）和25歲戈吉（Pouneh Gorji）都在加拿大亞伯達大學攻讀電腦科學。他們從高中的時候就認定彼此，且於元旦在伊朗完婚，然後回加拿大舉行婚禮，沒想到遇到死劫。

在這場空難中，有63名加拿大人罹難，包括至少30名亞伯達省（Alberta）居民，以及至少十多名安大略省大學生、教授和專業人士，多數學生原本打算結束年假後，經過基輔返回加拿大開學。值得一提的是，死亡人數是自1985年的印度航空空難以來，最多加拿大人喪生的一次。

據報導，烏克蘭客機失事後，各界將矛頭指向伊朗，認為是發射導彈誤擊，才會導致機上176人喪生。美國總統川普直接表示，「可能有人犯錯了！」他懷疑墜機並非機械故障造成；加拿大總理杜魯道也說，班機有被伊朗飛彈襲擊的痕跡，「在找到答案前加拿大不會停下。」

對此，伊朗11日透過官方媒體釋出消息，承認8日這起空難事件，確實因為人為疏失意外擊中，儘管政府隨即發表聲明表達歉意，並承諾將會嚴懲相關人員，但11日晚間仍有上千名示威者到埃米爾卡比爾理工大學（Amir Kabir University）前抗議，要求伊朗最高領袖哈米尼下台負責，甚至傳出英國駐德黑蘭大使遭到伊朗當局以煽動罪短暫拘押。