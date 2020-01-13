美式家電太狂！稱霸10大家電熱銷榜　滾筒洗衣機單月熱賣500台

▲現代人在採購家電時有諸多考量，其中「節能」、「智能」、「小坪數」成了關鍵指標。（圖／記者蔡惠如攝）

消費中心／台北報導

居家大掃除是農曆春節前最忙碌的工作，為了煥然一新，把過去一年的晦氣、厄運通通掃掉，屋子裡裡外外得認真清掃過，才能除舊迎來新年好宅氣，而此時正是考驗全家人的智慧，如何在短時間內有效率完成家事，除了一起分工合作，可以節省人力的部分，就交給家電小幫手來輕鬆搞定。而在研究網路上大推哪些家電值得入手之前，可先看看網購平台的熱銷清單，例如momo購物網公布的2019十大家電熱銷榜，其中來自美國的百年品牌狂到一口氣上榜3項，分別是第1名的洗脫烘變頻式滾筒洗衣機、第5名的節能清淨除濕機、第10名的無霜冷凍櫃，成為新一代家電之王。

環保意識抬頭、小家庭與外宿租屋興起、再加上工作繁忙，種種因素讓現代人在採購家電時有諸多考量，其中，「節能」、「智能」、「小坪數」成了關鍵指標，反應在2019十大家電熱銷排行榜上，包括氣炸鍋、掃地機器人、手持吸塵器、電鍋等，都在過去一整年飆出買氣，不過當中最猛的就屬「富及第」這個來自美國百年廚房設備的品牌了。

「富及第」憑藉致力於設計高效節能、便利省時的家電，以及簡約時尚設計展現居家生活品味，旗下系列產品迄今在全美已超過2000萬家庭使用之外，也於世界各地受到歡迎，在台灣同樣擁有大人氣，此次不但有12KG洗脫烘變頻式滾筒洗衣機奪下熱銷榜冠軍，15L節能清淨除濕機也位列第5名，第10名則是260L無霜冷凍櫃。

▲富及第滾筒洗衣機除了外型美觀、便利實用，還非常的省電！這樣就可以放心的每天洗衣服，不用堆積三五天才洗一次，衣服乾淨，家裡環境也更整潔，生活品質整個都提升了！（圖／♥Hello Cutie♥ 吃貨小姐姐の饗樂生活）



現代人越來越重視節能減碳，富及第12KG洗脫烘變頻式滾筒洗衣機擁有金級省水標章，相較與其他直立式或變頻滾筒洗衣機，可再省水40～60%，每公斤衣物用水量僅需7.6公升，一次把3～5人的衣物量丟進去洗都沒問題，潔淨力不因此打折，照樣把出門外衣、貼身內衣褲洗得一乾二淨，且依照不同材質，例如棉麻、羊毛、牛仔、彩色或嬰兒衣物，提供16種實用洗程可對應設定，把衣服、褲子或其他居家織物都洗得剛剛好。

此外，現代人居住空間坪數不大，陽台小，衣物要分批曬，或是陰雨天太潮濕，怎麼樣都曬不乾，有的人會考慮再買一台乾衣機，但要放哪裡又是另一個煩惱。這款變頻式滾筒洗衣機的最大特色就是「只要一台」，洗衣機+乾衣機二合一，從洗滌、脫水到烘乾，最快1小時即完成所有行程，在洗衣、曬衣這件家務事上可大大省下許多時間，因此打中主婦們的心，單月最高熱銷達500台。

▲圖說：自從有這台滾筒洗衣機之後，每次洗完的衣物，完全沒有打結、沒有拉扯變形、沒有皺巴巴的情形發生，加上洗衣機多了烘乾功能，小小的陽台才得以重見天日！（圖／Mina醬 Happy Life）

▲富及第除濕機除了除濕功能強大之外，我很常使用它的「乾衣」功能！有時衣物毛巾感覺有點濕濕的，就開啟乾衣模式，沒過多久時間衣服就乾了，且連同房間內也一併除濕！（圖／momo姐的日本私旅行）



台灣氣候潮濕多雨，為了保持室內乾爽，避免發霉情況發生，除濕機已然成為家家戶戶必備家電之一，此次上榜的15L節能清淨除濕機FDH-1501YA，主要適用於一般臥室，而2020年也推出新款節能除濕機，符合政府最新節能補助資格。其中同樣適合擺放臥房的13L 省電型清淨除濕機FDH-1331Y，相比舊款甚至省電近50%，若是針對客廳、廚房等開放式大空間，也有超省電的新機種32L清淨除濕機FDH-3231Y，且此款不僅非常省電，效能還是傳統電子式除濕機及除濕盒的5～10倍，僅需5分之1的時間，即可達到同樣效果。

富及第除濕機均採用微電腦感應適濕，當室內濕度高於指定濕度時才會自動除濕，低於時則啟動風扇維持空氣循環，不僅省時又省電，也確保空間的舒適度，而這款還可開啟負離子清淨模式，連空氣也一併大掃除，讓呼吸變得清新。

▲以前有一台老舊的除濕機，耗電量大，容量也只適合在房間用不適合大空間；現在有富及第這台一級能效的大容量除濕機，我終於可以安心坐在客廳空間滑手機看電視吸貓！（圖／The best day ever.）



▲富及第除濕機有微電腦感溫適濕功能，小孩在房間玩除濕機同時運作也沒有關係，人在室內也可以開啟不會過度除濕。（圖／雙魚媽的幸福家庭）



▲FRIGIDAIRE直立冷凍櫃，空間大加上多層冷凍抽屜櫃真的很好存放食物，而且獨創感應式低溫化霜技術再也不用大費周章的手動除霜了，真是既省時又省電。（圖／史努比遊樂園）

過年張羅年菜，難得採買帝王蟹、龍蝦、干貝等高檔海鮮回家，第一件大事就是要確保食材的新鮮度，此時就要看冷凍櫃靠不靠得住了。富及第260L無霜冷凍櫃獨創感應式低溫化霜技術，以及20道出風口噴射超低溫冷風，可快速冷凍需保鮮的食材或冰品，每一天都吃得到鮮味料理，而更重要的是，日耗電不到1度，用電量比其他130公升冰箱還省，能源效率較相近內容積的冰箱高5成，雖強調急速降溫，對於節能環保也沒忽視。

▲富及第冷凍櫃擁有Super FRZ.急速冷凍模式，能夠急速降溫到零下10幾度，生鮮食物的細胞膜就不會因此而被破壞，水份被保留住，等於是把肉品保存在最鮮嫩多汁的狀態！（圖／小胖盈的花椒人蔘）



此外，不同於傳統冷凍櫃，立式窄身擺起來不佔空間，活動式玻璃層架、門邊置物架、抽屜等多元收納空間設計，更是滿足各種存放需求，例如冰棒、冰淇淋適合放最上層隔間，瓶瓶罐罐就放在置物架，所有食物擺放得井然有序，不用在冷凍櫃裡找老半天，想吃什麼立刻拿取出來，更有效率的方式管理，讓生活告別雜亂，變得更簡單輕鬆。