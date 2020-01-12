彭博專欄作者：中國必須接受台灣拒絕統一現實　恐嚇是失敗的

▲總統蔡英文在2020大選取得勝利。（圖／記者李毓康攝）



記者丁維瑀／綜合報導

《彭博》（Bloomberg）資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）分析，總統蔡英文11日贏得連任，而此次大選結果意味著，中國國家主席習近平對台必須學習採取更柔軟、務實的方法，「台灣選民選擇蔡英文作為未來4年的總統。現在，中國必須學習與它相處。」

高燦鳴寫道，蔡英文取得勝利後，北京可以加大對台的敵意，或是採取一些務實措施，建立長期友好相處的前景，而不是推動台灣不會接受的統一方案。他觀察到，此次大選反映出國民黨支持率下降的趨勢，蔡英文創紀錄的票數打敗2008年的前總統馬英九，並不是僥倖贏得勝利，對於北京是個明確的訊息。

▲國民黨總統候選人韓國瑜發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

分析指出，11日的選舉不是北京想要的結果，中方知道要往統一之路前進，只能依賴國民黨，但這不是多數台灣人的願望。多年來，中國軟硬兼施，希望能夠影響台灣，然而這就是台灣喧囂民主的原因，這不是中國的選擇。

高燦鳴認為，一切都讓習近平與蔡英文有了重新開始的機會，北京需要懂得「可以用蜂蜜吸引更多蒼蠅」的道理，回到馬英九執政的2008年，中國對台開放貿易、運輸與投資，此舉提振台灣經濟，幫助台灣從全國經濟危機中復甦，也讓台灣民眾對於對岸有了好感，「在一段很短的時間中，許多台灣人開始認為，或許中國根本不是什麼大野狼。」

然而，蔡英文上台後，習近平採取強勢態度，削減台灣的貿易與觀光業，值得注意的是，台灣經濟並沒有如習近平預期中的受影響，如今蔡英文又取得連任，這反映出中方恐嚇的失敗。

如果習近平真的想在台灣獲得進展，高燦鳴列出幾個中國可以實施的例子，習應該軟化態度，提供一些好處，重新讓遊客流動是最明顯、最容易的一步，也可以在不放棄主權的情況下做到，若習想表現更加大方，還可以讓台灣以觀察員身分加入世界衛生組織的決策單位，同時保持一個中國的立場。

高燦鳴表示，連任的蔡英文也同樣承擔改善兩岸關係的責任，與前總統陳水扁不同的是，蔡並沒有激怒北京，不過她也拒絕遭到欺負；在許多方面，她只是單純忽視中國，專注建立其他的關係，比如美國總統川普勝選後就與他通話。

高燦鳴指出，儘管習近平可能一直維持強硬態度，但蔡英文下一步必須改變，她可以遞出一些避免涉及政治的橄欖枝，像是台灣的醫療保健領域就有許多借鏡之處，她可以建立一個兩岸的平台來共享訊息，或許有助於中國對抗豬瘟與肺炎，另外，考量到中國需要大量電力，雙方也能就再生能源議題保持合作。

▲分析認為中國國家主席習近平需要改變對台的態度。（圖／澳門特區政府）



「她（蔡英文）提出的任何建議都可能被拒絕，但沒關係。」高燦鳴認為，只要蔡英文持續進行，就能向全世界展現出誰是和善的，誰又是霸凌的一方，透過這些作法，還有望緩解美國的擔憂；華府原本認為陳水扁會在敏感問題刺激北京，將美國拖入一場戰爭。

高燦鳴最後寫道，隨著川普加劇局勢，習近平推動中國在全球的擴張，蔡英文更柔和的高尚道德以及繼續購買武器的意願，讓她成為白宮與美國國防部可以信任的領導人，另外，她慎重的語氣也讓她與其他亞洲領袖相處良好。他還表示，如果香港的示威給了習近平什麼教訓，那就是當人們希望被聽見時，死板的態度不會帶來結果，「這次選舉展現出台灣2400萬人的聲音是宏亮的。」

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