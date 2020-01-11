蔡英文連任展現「選民支持對中強硬」！　紐時：北京施壓帶來反效果

▲總統蔡英文在此次大選奪下超過800萬票。（圖／記者李毓康攝）

記者詹雅婷／綜合報導

總統蔡英文確定以817萬的得票數成功連任，美聯社分析，此次蔡英文之所以能夠勝出，是因為選民選擇蔡英文對北京政府的強硬立場，而非韓國瑜的親中主張。此外，紐時認為，大選結果也證明，中方對台的施壓行動適得其反。

自從蔡英文2016年上任總統後，北京政府始終對她採取特別強硬的態度，且對她始終不承認中方版本「一中原則」的立場感到惱火。報導提到，如今蔡英文的壓倒性勝利可能將會加深兩岸現今的僵局，甚至惹來中方更大的施壓力道，範圍涵蓋外交、經濟、軍事等方向。

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紐約時報指出，這次台灣選民藉由支持蔡英文連任總統一職，向北京政府日益高漲的威權主義發出尖銳譴責，且她的壓倒性勝利，不但是民進黨競選團隊成功利用選民對中逐漸警惕的結果，香港過去數個月以來的示威活動也是一大催化劑。

分析提到，此次大選結果證明了北京施壓帶來適得其反的效果，可能加深海峽兩岸的政治文化鴻溝，甚至引發武裝衝突的恐慌，且顯示「蔡英文的強勢回歸」；如今重點將回歸北京政府的態度，也就是未來是否改變對台策略並與蔡英文政府進行接觸，或是如同北京鷹派人物所暗示的那樣，轉而採取「更有力的行動」。

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