影／蔡英文獲817萬高票！　陸學者嘆「不可自嗨」：媒體報導與世界不一致

▲蔡英文當選2020總統。（圖／記者李毓康攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

2020總統大選落幕，總統蔡英文挑戰連任成功，拿下817萬高票。對於台灣大選結果，中國人民大學重陽金融研究院執行院長、絲路學院副院長王文表示，「中國人對世界的報導與世界面目不一致，我們太需要了解世界了，不可自嗨。」

在2020總統大選開票還尚未結束時，王文稍早在微博上表示，對岸大選結果已定，與多數民眾所想像的非常不同。他感嘆，從貿易戰到香港之亂，從伊朗事件再到對岸，陸媒對世界的報導，與世界本來的面目並不一致，「我們太需要了解世界了，切不可自嗨。」

王文先前曾發表文章表示，「習近平反復強調，中國人應戒驕戒躁，永遠保持學習之心；這也是中國對外傳播事業同樣應該遵循的。」他提到，近年來，「對外講述中國故事的力度明顯在加大，但這並不等於要減弱對內介紹國外先進經驗。」

▲陸學者王文嘆，大選結果和想像中的不同。（圖／翻攝王文微博）

王文強調，好的對外傳播，不僅是要將中國經驗對外介紹到最好，也要把外國的經驗對內介紹得詳細，「在全球輿論紛繁複雜的當下，中國對外傳播切不可自嗨、自說自話，而應該追求雙向交流。」

在這新媒體時代中，王文認為，報導容量無限放大，應該能容下更多的激烈爭辯、更多的對等討論、更多的新鮮內容，「但是一些媒體怕出錯，過度依賴央媒，常以複製、貼上的轉載方式報導世界，甚至一些年輕媒體人偷懶、怕風險，不願到外國的艱苦地區工作，撰寫高質量的深度報導。」

王文表示，國際競爭如逆水行舟，「中國人對世界的了解，切不可刻舟求劍。」他強調，「除了要自信中國人的世界觀，也要是開放、包容、嚴謹的世界觀，我們應密切全面追蹤國際動態，並有效地轉化為中國實踐。」

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