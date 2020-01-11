台中立委／3Q哥陳柏惟空降台中4個月　打敗政治世家顏寬恒

▲陳柏惟成功扳倒顏寬恒。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第2選區（霧峰、烏日、大肚、龍井、沙鹿）選舉結果出爐，從高雄空降來台中挑戰政治世家顏寬恒的台灣基進陳柏惟，在選區內經營4個月後，成功扳倒顏家勢力，這個被外界視為不可能任務的選戰，最後竟是出現令眾人跌破眼鏡的結局，未來不但顏家甚至紅黑派版圖都將重新洗牌。

顏清標長期在中部深耕、經營的結果，民進黨和其子顏寬恒對決2次都失敗，讓顏家站穩腳步，造成民進黨內一度找不到人挑戰的窘境，最後黨中央找來在高雄打韓打出知名度的台灣基進發言人陳柏惟空降來台中，而陳也不擔心和台中毫無淵源，毅然決然接受這次不可能的任務。

陳柏惟深知如果打陸戰、跑組織，肯定會輸給長期經營的顏寬恒，因此以擅長的空戰也就網路戰，鋪天蓋地的對打，果然，陳一開始在選區內跑，根本沒人認識，民調支持度更是個位數，但他透過形象鮮明的個性、輪轉度不輸謝龍介的流利台語，加上對於台灣主體性一套清晰有力的論述、及擅於製造話題和民進黨大咖加持，讓他的民調迅速爬升。

外界對陳柏惟最為印象深刻的論點是「還給顏寬恒自由」，陳認為，顏寬恒一生都被長輩定型了，沒有自己的主張，顏根本不喜歡從政等等，不管這番說法對不對，已在網路上擴散發酵出去，一發不可收拾，加上日前2人在龍津夜市掃街偶遇，陳大方的主動擁抱顏，更造成外界熱議的話題。

顏家在基層服務扎實，深入各宮廟、社區發展協會、農會、水利會等等，組織綿密，動員力強大，自己的票在哪裡，約略可以猜出幾成，但面對擅長空戰的對手，卻是很難估出對手的票在哪裡？這也就是標哥把這場選戰當成自己在選一樣認真、一樣緊張的原因。

擅長陸戰的顏寬恒，為了要引起網路話題，吸引年輕選票，不但請來新北市前市長朱立倫合拍MV，還刻意選在台中港消波塊上拍攝，果然引起熱烈討論，一度也登上網路熱搜排行，甚至還自我解嘲，自拍影片，自己才是被黑界的大師兄。

陳柏惟雖然贏得漂亮，但也選得辛苦，更重要的是，他該好好思考如何經營，以面對4年後捲土重來的顏家。

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