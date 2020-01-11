哈利宣布引退　加拿大人讚「獨立生活」！6成盼他接任新州長

▲英國哈利王子和夫人梅根。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國哈利王子與夫人梅根在日前宣布，兩人有意卸下「資深皇室成員」的身分，這個決定引起了英國皇室反彈。不過根據加拿大的民調顯示，有高達6成的加拿大人認為，能夠獨立生活的哈利王子與其他皇室成員不同，因此將其視為下一任州長的最佳人選。

據加拿大《國家郵報》（National Post）報導，當地的民調機構「Dart & Maru/Blue Voice Canada」發現，雖然哈利王子與夫人梅根退出皇室一舉引發爭議，但從民調中可知，在1515名的加拿大人中，已有62%的年輕人期待哈利王子成為州長，接任現任總督朱莉.佩迪（Julie Payette）的官位。

▲民調顯示，有6成的加拿大人希望哈利王子接任新州長。（圖／達志影像／美聯社）

「Dart & Maru/Blue Voice Canada」的合夥人約翰.萊特（John Wright）表示，這對夫妻早是名人，且還大量參與加拿大的活動，從運動會到電視劇《西服》（Suits）都能見到兩人身影，因此也給了加拿大人不少好印象。

約翰.萊特補充道，哈利王子已經開始建立獨立的生活，這與其他的皇室成員有所不同，「這對夫妻比英國皇室的其他成員參與度更高」。且有不少加拿大人都抱有反對朱莉.佩迪的激昂情緒，因此更樂於見到哈利王子成為新的州長。