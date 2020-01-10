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社會 社會焦點 保障人權

竊錄男友與小三性愛影片　正宮女友慘遭判刑2個月

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圖文／鏡週刊

住在台中市的羅姓男子與李女是情侶關係，而羅男同時也與另一名女性劈腿交往，2女都知道對方的存在，而李女在羅男手機裡看到對方與男友做愛的影片，竊取下載後，截圖傳訊給小三，嗆道：「看過影片的都說你夠蕩」「我會私下分享給大家看，放心」，小三則回嗆：「要多學習性愛技巧」，並揚言：「只要分享就等著收存證信函」，最後，李女被依妨害秘密罪判處2月徒刑。

判決書指出，李女（36歲）是正宮，與羅男交往期間，知道他劈腿另一名女子，2女都知道對方的存在，2018年6月20日晚間，李女與羅男共宿台中一家商務旅館時，羅男玩手機遊戲玩到睡著，由於羅男手機還掛網、未上鎖，李女趁機拿起手機查閱，赫然發現男友與小三的性愛影片，於是下載轉存入自己手機裡。

6月22日，李女將竊取的性愛影片，截圖LINE給小三，嗆道：「我有羅男很多臉書好友，叫他們看…還會放到你臉書」「我已經放臉書了…看過的都說你夠蕩」「放心，我不會把這骯髒影片放我臉書…還是你希望我放給更多人分享…。」

小三不甘示弱，也回稱：「我拍照存證了，你可以分享了」「只要你分享就等著收存證信函吧」「你分享我不和解，看要賠多少再來談」「沒關係啊，只要你分享就是散播，就等你分享，等我告你呀」等。

最後小三提告，庭訊時，李女辯稱沒有偷看羅男手機，是羅男玩遊戲掛線、未上鎖，她才看到，後來是因為因影片中女子嘲諷她「要多學習性愛技巧！」且演變成互嗆情形，她才傳送恐嚇訊息。

此外，因羅男證稱，從未同意李女看他的手機，台中地院認為李女未經羅男同意竊取私人影片，截圖後轉傳恐嚇情敵看，已觸犯妨害秘密、恐嚇等罪，今判李女2月徒刑，可易科罰金6萬元。


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