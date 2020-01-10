▲Roland打造Facet概念鋼琴。（圖／翻攝自YouTube／RolandChannel）

記者王曉敏／綜合報導

數位樂器公司Roland發表一款名為Facet的概念鋼琴，其稜角分明的外觀，不難讓人聯想到特斯拉去年底發表的 電動貨卡「Cyber​​truck」。

自1973推出了第一台數位鋼琴以來，Roland一直致力於採用最新的技術來打造最好的數位鋼琴，「一直以來，我們都在完善數位鋼琴的聲音及觸感，以滿足世界級鋼琴家的舞台及實踐需求。但是，我們也專注於製造外觀和音質都不錯的鋼琴，並對探索傳統鋼琴設計的局限性非常感興趣。」為此，Roland於2015年向世界各地的設計師發出挑戰，要求他們摒棄所有規則，並想像出一款「未來的鋼琴」。最終由Jong Chan Kim的作品「Facet Grand Piano」獲獎。

Facet整體設計為低網格（Low Poly）風格，Roland也稱其為「令人回味的水晶狀」。不同於傳統鋼琴，原本應放置響板、琴弦及琴槌的位置在Facet上僅有一個中空的機殼，並在內部放置了揚聲器，並配備了智慧螢幕的鍵盤。據科技網站《The Verge》報導，Facet是一款真正的概念產品，因為Roland並沒有計畫要將銷售它，而僅是用作展示目的。

▲Facet概念鋼琴整體設計為低網格風格。（圖／翻攝自YouTube／RolandChannel）

Facet上布滿了揚聲器及共振器，從底座到頂蓋再到其中空框架的內部，以重現鋼琴的共鳴，及琴槌敲打琴弦時發出的聲音等，因此，彈奏Facet的聲音將與一般傳統的平台式鋼琴無異。

Roland去年曾推出了一款靠Alexa驅動的鍵盤，所以看到他們全心投入到Facet技術方面也就不足為奇了。Facet的譜架可作為一款智慧螢幕，採用Android操作系統，其中安裝了一些音樂創作的App，並支援Alexa，這意味著，使用者將可透過語音控制鋼琴。其底座還有個投影器，會根據演奏者的演奏方式來生成對應的視覺效果，並將其投影到鋼琴的頂蓋上。