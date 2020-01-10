空拍影片震撼／百萬庶民擠爆凱道挺韓國瑜　網友驚：這沒當選誰都不信吧！

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國民黨總統候選人韓國瑜9日晚間在凱道舉辦大造勢，主辦單位宣稱現場湧入百萬人潮，塞爆景福門周邊5條路段。一名網友在YouTube頻道曝光現場空拍影片，讓許多支持者大喊「震撼」、「療癒」。

這場「凱道勝利晚會」，主辦方號召百萬庶民共襄盛舉，國民黨立委候選人、還有14縣市長紛紛出席拉抬造勢，韓國瑜與夫人李佳芬一起壓軸現身，令全場粉絲超嗨，萬人狂喊「前進總統府！」

▲「凱道勝利晚會」韓國瑜致詞。（圖／記者李毓康攝）



晚會於傍晚五點正式開始，不少韓粉出動力挺韓國瑜，傍晚六點多凱達格蘭大道與中山南路已呈現一片紅色的十字，到了晚上，支持民眾紛紛拿出手機打燈，畫面十分壯觀，一直到晚間9時21分，韓國瑜致詞完，主辦單位在台上頒獎後，許淑華隨即稱接獲消息，號稱「現場已經達到百萬人了啦！」

▲韓國瑜凱道造勢一片紅潮。（圖／記者湯興漢攝）



從網友曝光的空拍影片看來，路上塞滿穿著國旗裝的群眾，一路從凱道蔓延至景福門各路口，中正紀念堂前也有不少民眾聚集，所有人拿著小國旗揮舞，還有人準備超大國旗傳遞，畫面相當壯觀。

網友看到空拍影片後狂讚，「這真的是中華民國民選總統以來最震撼的畫面了，大家創造了歷史性的一幕，這沒當選任誰都不信吧！」、「這場猛，信義路跟仁愛路後段沒電視牆，還能延伸那麼長～讚」、「氣勢磅礡，這也太驚人了」、「人太多，很多人擠不進去，就走了，實在意外是，年輕人也不少」。

▲網友看到空拍影片後，直呼震撼。（圖／翻攝YouTube）