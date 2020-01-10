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選情分析／民眾黨瓜分選票！余天碰2強敵打硬仗　三重分裂成「三腳督」局面

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▲▼余天出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲余天這次選情面臨到民眾黨瓜分選票。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

新北市第3選區（三重）過去是綠營票倉，現任民進黨立委余天去年3月在「韓流」的衝擊下，仍站穩腳步贏得立委補選，本以為2020立委選舉也勝券在握，卻面臨民眾黨李旻蔚瓜分選票，加上實力堅強的勁敵李翁月娥，使得三重呈現「三腳督」局面，選民都等著看誰才能打贏1月11日的選戰。

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立委劃分為單一選區後，余天成為三重首任立委，後來由高志鵬接任，不過，高志鵬後來涉及貪汙案被捕，余天去年3月參與補選，在當時民進黨氣勢低靡的氛圍下仍以5萬6888票穩住三重，如今民進黨聲勢逐漸回溫，加上三重偏綠的局勢，對余天來說大大加分。

▲▼李旻蔚。（圖／翻攝自李旻蔚FB）

▲李旻蔚出身政治家庭，對於三重大小事十分了解。（圖／翻攝自李旻蔚FB）

不過，這次對手有位30歲的新人民眾黨李旻蔚，她年紀輕但來頭不小，祖父曾任三重市長、爸爸李余典是連任多屆的議員、媽媽過去是三重市民代表，李家在三重的影響力不容小覷，而且李旻蔚出生於三重，畢業後就隨著爸爸在三重服務，對於當地大小事非常熟悉，主力集中在年輕選民。值得關注的是，李余典是民進黨籍，這次卻力挺民眾黨籍的女兒出來參選，還多次現身站台，是否會導致民進黨部分票源轉移，是余天必須克服的難題。

在余天選票被李旻蔚瓜分的情況下，收穫最大的就是國民黨禮讓的無黨籍李翁月娥，她多年來深根蘆洲，當地人對她的評價都是腳踏實地、勤跑基層，去年選舉她還以3萬566票創下新高，不過，李翁月娥的基本盤還是位在蘆洲，在三重這泛綠的選區是否能殺出一條路，仍要看1月11日選民如何用選票打分數。

▼李翁月娥靠口碑拓展票源。（圖／記者李毓康攝）

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,國民黨新北市立委候選人李翁月娥。（圖／記者李毓康攝）

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