2020鼠年運勢大公開　命理師曝：這6生肖最「衰尾」

圖文／CTWANT

新年即將到來，有不少民眾會特別注意2020的運勢，命理師楊登嵙表示，「因為9大行星的運轉，每年的磁場都會有所改變，也會影響個人身體的平安健康」，如何避免意外發生，注意身體健康就變得十分重要。楊登嵙就點出以下2生肖的朋友要注意身體健康，另外4生肖的朋友更要提防意外發生。

【注意身體健康】

鼠（歲數為1、13、25、37、49、61)：值太歲

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生肖為鼠的朋友，若有小感冒、小病痛都要特別留意，另外更要注意脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，可能不小心就會引起「腸胃急性病症」，老師建議可以去廟裡安太歲以保平安。

牛（歲數12、24、36、48、60、72）：病符

生肖為牛的朋友，今年抵抗力會不如以往，要特別注意日常的生活飲食，更要適時做些運動，加強身體的免疫力，老師提醒農曆1月、4月、10月，必須注意飲食戒吃生冷，更要避免熬夜。另外，要避免去醫院探病或去喪家弔唁。

【注意意外】

虎（歲數11、23、35、47、59、71）：天狗、血刃

生肖為虎的朋友，要慎防血光之災，任何危險性的活動千萬別參加，老師提醒農曆8月要多注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

龍（歲數9、21、33、45、57、69）：白虎凶星

生肖屬龍的朋友，要多注意平時會有小病痛，嚴重時可能會有血光之災，老師特別提醒要多注意心血管方面的疾病，平常就要多做檢查，杜絕後患。另外屬龍的朋友不適合參加危險性高的運動，容易從高處跌倒，導致頭部受傷流血，尤其農曆1月、5月、7月要特別提高警覺。

馬（歲數7、19、31、43、55、67）：沖太歲、天哭

生肖屬馬的朋友，今年容易發生無妄之災，參加各項活動時都要做好防範措施，老師也特別提醒多多注意自己及家中長輩的身體健康，若有任何不適，請去醫院做健康檢查。

狗（歲數為3、15、27、39、51、63）：喪門煞星

生肖屬狗的朋友，今年要特別小心意外及車禍，更不可參加危險性高的活動，外出旅遊時也要做好萬全準備，才能降低受傷的機會。

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