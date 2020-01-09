高屏「去年臭氧最糟前3名」環團：醫學研究長期暴露輕生率提升

▲環團直指臭氧空汙，恐比PM2.5更難管控。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（9日）指出，台灣臭氧持續崩壞，南北差距創新高，最糟前3名都是高屏測站，以環保署每天最大小時臭氧值的8高值排序，潮州和屏東2測站並列最糟、高雄林園和左營分列第2和第3。且根據研究不論是在暖天或涼天，臭氧濃度皆和台北市每日自殺未遂次數顯著上升有關。

台健空盟執行長楊澤民分析，2019年六都臭氧PK，去年第4高值最糟的台中市，與高雄台南兩都死亡交叉，濃度排名已下降為第3，高雄、台南則上升為空品最糟前2。如果採WHO準則進行排序，也是臭氧空品最糟的高雄市，竟有177天（48.5%的天數）是超標的橙害。

請繼續往下閱讀...

▲▼台健空盟指出，約35-40ppb的臭氧低濃度短期暴露，可能造成民眾早逝。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



台健空盟理事長葉光芃表示，引證國際醫學期刊和哈佛相關大型研究成果，美國在2015年間加嚴臭氧標準至70ppb，仍無法保護民眾健康。約35-40ppb的臭氧低濃度短期暴露，可能造成民眾早逝，而2018年里昂大學報告也指，臭氧恐造成腦防失能，引發阿茲海默症，在臭氧環境的長期暴露可能導致失智、自閉、中風、心血管疾病及影響胎兒發育外，甚至國際醫學研究顯示，高濃度臭氧的1小時暴露，將增加心臟病患者的早逝機率，暴露1-2天則會使沒有心臟病史的中年人增加心臟病發風險。

台健空盟今現場提到，高雄醫學大學副校長楊俊毓針對台北市的本土研究發現，不論是在暖天或涼天，臭氧濃度皆和台北市每日自殺未遂次數顯著上升有關。以臭氧含量較高的時日來看，台北市民的自殺死亡率會顯著上升，代表臭氧空汙，恐比PM2.5更難管控。環團最後呼籲，行政院應正視此問題，在暖化年代可能日益擴大的臭氧健康風險，應優先促成空品管制加嚴至WHO建議的準則，積極投入臭氧治理的新空汙戰地前線。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995