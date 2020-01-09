國中會考5/16、17登場明發簡章　國外、大陸學歷3/9個別報名

▲會考科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

109年國中教育會考將於5月16日、17日舉行，各考區簡章明（10日）將於全國19個考區（場）試務會網站同步公告，考生可透過國中教育會考網站或109年國中教育會考全國試務會網站連結免費下載，也可洽各考區試務會購買紙本簡章。

教育部指出，全國國中應屆畢業生參加國中會考皆免收報名費，由就讀學校於3月12日至14日集體報名。非應屆國中畢業生參加國中教育會考，收取報名費500元。非應屆國中畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生採個別報名，於3月9日至11日自行上網報名後，3月12日至14日至考區試務會報名，4月10日寄發准考證，6月5日寄發成績通知單並開放網路查詢成績。

請繼續往下閱讀...

會考科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，除寫作測驗考1篇作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。其中，英語（閱讀）及英語（聽力）加權分數比例為80:20，數學科選擇題及非選擇題加權分數比例為85:15。

▲109年國中教育會考將於5月16日、17日舉行。（圖／記者許展溢攝）

教育部表示，考試時程與歷年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。其中，英語科採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘、再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明自8:20開始，考試科目之間的休息時間為40分鐘。

另外，試場全面開放使用冷氣，溫度設定攝氏26至28度為原則。若有個別需求而選擇「非冷氣試場」，可於報名時申請。如需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。

針對身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，教育部表示，可依需求提出考試服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、應考服務及輔具等項目。聽覺障礙考生可選擇於一般試場或特殊試場應試，或申請免參加英語（聽力）考試。免參加英語（聽力）考試之英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依英語（閱讀）答對題數加註標示。

有關違規考生，將依簡章所列「第一類：嚴重舞弊行為」、「第二類：一般舞弊或嚴重違規行為」及「第三類：一般違規行為」，分別以取消考試資格、不予計列等級或級分及違規記點方式處理。數學科不得攜帶量角器或附量角器功能等文具，違反者記該科違規1點。教育部提醒考生熟悉試場規則並遵守規定。

教育部表示，除身心障礙應屆畢業生經國中與家長共同召開會議評估障礙情形嚴重無法參加國中教育會考，或可透過適性就學輔導安置管道入學者；或重大傷病應屆畢業生經公立醫院或教學醫院評估因情形嚴重致無法參加國中教育會考，報經直轄市、縣(市)政府核准後，得不參加，所有國中應屆畢業生不論入學管道是否採用國中教育會考成績，都應該參加109年國中會考。