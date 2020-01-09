　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國中會考5/16、17登場明發簡章　國外、大陸學歷3/9個別報名

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲會考科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

109年國中教育會考將於5月16日、17日舉行，各考區簡章明（10日）將於全國19個考區（場）試務會網站同步公告，考生可透過國中教育會考網站109年國中教育會考全國試務會網站連結免費下載，也可洽各考區試務會購買紙本簡章。

教育部指出，全國國中應屆畢業生參加國中會考皆免收報名費，由就讀學校於3月12日至14日集體報名。非應屆國中畢業生參加國中教育會考，收取報名費500元。非應屆國中畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生採個別報名，於3月9日至11日自行上網報名後，3月12日至14日至考區試務會報名，4月10日寄發准考證，6月5日寄發成績通知單並開放網路查詢成績。

請繼續往下閱讀...

會考科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，除寫作測驗考1篇作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。其中，英語（閱讀）及英語（聽力）加權分數比例為80:20，數學科選擇題及非選擇題加權分數比例為85:15。

▲▼國中會考。（圖／記者許展溢攝）

▲109年國中教育會考將於5月16日、17日舉行。（圖／記者許展溢攝）

教育部表示，考試時程與歷年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。其中，英語科採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘、再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明自8:20開始，考試科目之間的休息時間為40分鐘。

另外，試場全面開放使用冷氣，溫度設定攝氏26至28度為原則。若有個別需求而選擇「非冷氣試場」，可於報名時申請。如需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。

針對身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，教育部表示，可依需求提出考試服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、應考服務及輔具等項目。聽覺障礙考生可選擇於一般試場或特殊試場應試，或申請免參加英語（聽力）考試。免參加英語（聽力）考試之英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依英語（閱讀）答對題數加註標示。

有關違規考生，將依簡章所列「第一類：嚴重舞弊行為」、「第二類：一般舞弊或嚴重違規行為」及「第三類：一般違規行為」，分別以取消考試資格、不予計列等級或級分及違規記點方式處理。數學科不得攜帶量角器或附量角器功能等文具，違反者記該科違規1點。教育部提醒考生熟悉試場規則並遵守規定。

教育部表示，除身心障礙應屆畢業生經國中與家長共同召開會議評估障礙情形嚴重無法參加國中教育會考，或可透過適性就學輔導安置管道入學者；或重大傷病應屆畢業生經公立醫院或教學醫院評估因情形嚴重致無法參加國中教育會考，報經直轄市、縣(市)政府核准後，得不參加，所有國中應屆畢業生不論入學管道是否採用國中教育會考成績，都應該參加109年國中會考。

ET快訊
女生尿尿用擦的全錯了！醫曝「屎糞細菌」炸滿：選濕紙巾更慘
烏克蘭墜毀客機機身驚見「明顯彈孔」　專家：可能跟馬航MH17
台中國中生遭霸凌！學長電擊棒圍毆打破頭　「血流滿身」孤獨到終
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2019年跟上流行了沒？「10大爆紅夯品」回顧　水果皇后回歸、芋頭奶油酥必搶

贈票／限時抽「VIVELAND虛擬實境樂園」百元抵用券

試管7次懷雙胞！師父直言「上輩子是乞丐」手被砍斷　醫傻眼：真沒手

國中會考5/16、17登場明發簡章　國外、大陸學歷3/9個別報名

妹子曬列車長背影照：被暖醒了！「真實帥樣」曝光　4千人讚爆求班表

「第一次被所有人放鳥」原因曝！妹子酒吧苦等：我沒遲到過　店員舉動超暖

大班兒問「藍色阿北都睡車上嗎？」　雙魚媽想買車腿軟：飆回家拜媽祖

忠泰大美社區打造智慧樓宇2.0　獲頒亞太智慧樓宇發展協會認證

小年夜就放假「保證10年不變」　下次過年也7天、大後年爽休10天

學測國文拿高分　補教師題得分重點「十年考古題、古文三十篇、文意理解」

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

2019年跟上流行了沒？「10大爆紅夯品」回顧　水果皇后回歸、芋頭奶油酥必搶

贈票／限時抽「VIVELAND虛擬實境樂園」百元抵用券

試管7次懷雙胞！師父直言「上輩子是乞丐」手被砍斷　醫傻眼：真沒手

國中會考5/16、17登場明發簡章　國外、大陸學歷3/9個別報名

妹子曬列車長背影照：被暖醒了！「真實帥樣」曝光　4千人讚爆求班表

「第一次被所有人放鳥」原因曝！妹子酒吧苦等：我沒遲到過　店員舉動超暖

大班兒問「藍色阿北都睡車上嗎？」　雙魚媽想買車腿軟：飆回家拜媽祖

忠泰大美社區打造智慧樓宇2.0　獲頒亞太智慧樓宇發展協會認證

小年夜就放假「保證10年不變」　下次過年也7天、大後年爽休10天

學測國文拿高分　補教師題得分重點「十年考古題、古文三十篇、文意理解」

7歲女童長拳頭大畸形瘤　切開驚見「有頭和手腳」胎中胎

謝金河：北市商辦租金上揚、工業區土地交易熱絡　是台商回流的熱效應　

出租給女兒！「媽3年沒進出」開門臉綠　1.8萬人爆雞皮：還有絞肉機

川普總統任期最大考驗！　看似態度放軟但「沒給伊朗退路」

2019年跟上流行了沒？「10大爆紅夯品」回顧　水果皇后回歸、芋頭奶油酥必搶

勇士教頭柯爾飆罵裁判「F字」遭驅逐　遭罰2.5萬美元

「飯糰柴」臭臉坐路邊　媽背後「趕羊式催促」終於讓牠動起來

「台灣三太子」首度參加！香港新年匯演巡遊4大亮點免費玩

贈票／限時抽「VIVELAND虛擬實境樂園」百元抵用券

潤滑液「超快感」後她下體感染　小王讓人夫綠到出汁還猖狂：已獲你的祝福

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

生活熱門新聞

小年夜就放假　下次過年也7天

今晨10.3度！周日變天轉濕冷　彭啟明曝下波冷空氣

「這禮拜留守」國軍女友揭日常萬人淚讚

全台83處「可換新鈔郵局」一覽

冷空氣最強時刻到！2地區急凍11°C

大班兒問「阿北都睡車上嗎？」　雙魚媽腿軟拜媽祖

2胎拚10個月無果　醫生一看…她哭勸別捐卵

張國煒小年夜「執飛航班」曝光

拜一半被附身！信女邪笑「報友人舊名」

學測國文「考古題、古文、文意理解」是重點

收到國民黨文宣！她傻眼：恭敬的打開？

勞退新制首批退休族「月領2084元」

周星馳合體吳孟達？　韓國瑜分身客串「相似度100%」

領年終了！4生肖算計年終賺更多

更多熱門

相關新聞

國中會考／寫作6級分僅1304人　

國中會考／寫作6級分僅1304人　

國中會考今年寫作題目為「青銀共居，好家哉？」，只有1304名考生拿到最高6級分。國立高雄師範大學謝奇懿教授今（10日）表示，今年題目用主題引導，沒有明確題目，考生發揮空間較寬廣，只要有寫出自己和他人、長輩相處經驗，大致就可以達基礎要求。

國中會考／數學非選解題方式多元

國中會考／數學非選解題方式多元

國中會考5科等級對照表出爐！

國中會考5科等級對照表出爐！

高思博挑戰國中會考　測試4題都答對！

高思博挑戰國中會考　測試4題都答對！

會考寫作爭議大！補教師：不認同出題模式

會考寫作爭議大！補教師：不認同出題模式

關鍵字：

國中會考

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　他：真相令人噴淚

即／東吳21歲樂團男女自殺　1吊死1勒亡

黑韓版主被逮　翟本喬認給警資料

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面