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高思博「挑戰國中會考」　 社會科測試4題都答對！

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▲高思博直播趁勢推出「挑戰國中會考」單元，高思博客串考生，接受社會科的測試，4題全部答對。（圖／記者林悅翻攝）

▲高思博直播趁勢推出「挑戰國中會考」單元，高思博客串考生，接受社會科的測試，4題全部答對。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年國中會考於甫落幕，高思博本週直播趁勢推出「挑戰國中會考」單元，高思博客串考生，接受社會科的測試，4題全部答對，問答中，他特別提及台南下屆立委選舉增加1席，形成選區劃分變動，導致台南淪為民進黨派系鬥爭的場所。

直播主持人吳曄挑選社會科4題與時事、法律相關的考題，進行測試，留美法律博士高思博輕鬆應答過關，包括新竹縣下屆立委選舉名額增加1席、政府管制古蹟裝修的目的在增進公共利益、引進農村外勞係因應農村人力老化、宋朝宰相王安石若穿越時空來變法將遭到立法院提出不信任案，其中以第1題立委問題與台南相關，吸引最多網友討論。

高思博說，台南市與新竹縣一樣，因人口增加而應加1席立委，算是遲來的正義，因選區須重新調整，目前擁有全部5席立委的民進黨熱烈競爭提名，派系對立明顯，上週蔡英文總統來台南山區跑行程時，隨行者壁壘分明，親賴人員不但未出席，甚至民進黨市黨部還抨擊行程未通知，網路議論是「黨內互打不用錢」現象，成為全台關注的熱門時事。

高思博指出，國中正值發育期，身心尚未穩定，參與會考的壓大過於高中，而目前會考考題多元又活潑，所以建議學生留意時事之餘，應該找到自己的專長和興趣，他舉例日前參訪崇明國小桌球隊時，發現球員在運動中找到專長，以後的發展未必僅依賴學業成績，值得其他學生和家長深思。

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關鍵字：高思博,國中會考,社會科

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