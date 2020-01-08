明星臉帥警宣傳居家防竊　被女住戶撩「你可以闖進我的心」

▲頭前派出所警員李家威（右）酷似好萊塢明星亨利高汀（左） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局因應年關將近，民眾計畫出遊，為了強化市民居家防竊，轄區警員登門宣導居家安全，提升住家安全防衛意識及能力；頭前派出所警員進行防竊宣導時，由於長相酷似《瘋狂亞洲富豪》中的亨利高汀，宣傳照片更幽默寫上「小心我溜進來偷走你的心」，帥氣模樣讓住戶留下深刻印象。

▼頭前派出所警員李家威宣傳防竊反被女住戶撩「可以闖進我的心」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

頭前派出所警員李家威於2日上午前往轄區進行居家安全檢測防竊宣導時，特別在照片上註記「春節期間關好門窗 」、「小心我溜進來偷走你的心」等語，有眼尖的女住戶發現李員神似美國電影中，《瘋狂亞洲富豪》中的亨利高汀，羞喊「不可以闖空門，但可以闖進我的心」，讓宣傳效果迅間提升。

為了提升民眾對居家安全觀念，頭前派出所針對轄區內易成為宵小目標的住宅區域特別進行居家防竊宣導。幫助民眾自我檢視住宅內外有無容易引發宵小入室的侵入點，進而提供改善建議以提升居家防竊指數。

新莊分局分局長林武宏呼籲，春節連假期間，居家防竊更顯重要。多一分小心，多一分安心！警方將不定期利用各式機會進行居家防竊宣導，幫助民眾提升防竊觀念，讓民眾住的更安心、放心。

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