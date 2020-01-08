上班2天就離職！新進員工開口「付我38K」　餐廳一聽傻了

▲新員工上班2天就離職，老闆被索38K薪水，當場怒了。（圖／中天新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

求職蟑螂？基隆36歲謝姓男子跑到西餐廳應徵廚師，履歷上洋洋灑灑寫著有日式、韓式及泰式料理經驗，結果才上了2天班，謝男就以因公受傷、機車故障等理由，要求餐廳依法給付至少1個月3.8萬元薪水，否則提告。老闆氣不過，無奈之下選擇報警，不料意外揭穿謝男履歷造假，而且連魚都不會殺。

店家表示，謝姓男子學歷雖然只有國小畢業，但他聲稱擁有日本料理、廣東菜、西餐等6項專業廚藝經歷，還有調酒經驗，受圓山飯店栽培，曾赴日學功夫，是一位經驗豐富的高級廚師，只是因為常常要陪母親看病，無法穩定工作，導致經濟狀況不佳。

店家一聽心軟錄取，安排謝男元旦開始上班，但謝男才做2天，就藉口機車故障、上班受傷，要求給付保險，結果發現老闆來不及申請勞健保，又要脅要一個月3.8萬元薪水，否則就要檢舉店家違反勞基法。

老闆一陣錯愕，翻了履歷發現其中不太對勁，立刻氣憤質問謝男，「你用這張偽造文書來詐欺我，讓我錄用你，你還敢跟我要薪水」、「我沒有跟你要求損害賠償就不錯了！」

起初謝男氣焰囂張，直到聽見老闆說要報警，才稍微收斂態度，默默低下頭。不過，老闆依舊相當氣憤，厲聲質問「你有什麼前科？公共危險罪？有沒有詐欺？」謝男不服氣，義正嚴詞地說都是女友害的，但說完仍趁警方到場前開溜。

起初店家以為是個案，一問之下才知道附近餐廳也有遇到類似情況，質疑謝男可能是求職蟑螂，或背後受集團操控，所以決定把畫面公布出來，盼不要再有商家受害。