Garmin傳捷報　獲2020 CES穿戴科技與健康照護創新獎

▲Garmin獲2020 CES穿戴科技與健康照護創新獎。（圖／Garmin提供）

記者邱倢芯／台北報導

穿戴式科技廠商Garmin今年獲得2020 CES創新獎 (CES 2020 Innovation Awards)的肯定，2019年推出的「fenix 6X Pro Solar進階複合式戶外GPS腕錶」獲得穿戴式科技類 (Wearable Technologies)創新獎，而「Venu GPS智慧腕錶」則獲得健康照護類(Health & Wellness)創新獎的肯定。

Garmin表示，2019年是Garmin品牌30周年的重要里程碑，多款結合創新研發技術的全新穿戴裝置，其中追求電量續航力、首度將太陽能充電技術加入錶款設計中的fenix 6X Pro Solar複合式運動腕錶；以及精準掌握生理數據，將運動與健康融入錶主24小時生活中的Venu AMOLED GPS全方位運動智慧腕錶，皆獲得2020 CES創新獎肯定的榮耀，對於Garmin在智慧穿戴裝置領域持續研發提升消費者生活品質的科技，是莫大的肯定與鼓勵。

fenix 6X Pro Solar獲穿戴式科技類創新獎

fenix 6X Pro Solar通過了美國軍用標準 MIL-STD-810G測試，精緻而強悍的錶體結構及精湛設計，形塑其耐熱耐寒、防腐蝕與撞擊、優異的防水性能，在極地、高山、遠征等各種極限環境使用狀態下，幫助探險家們達成卓越的成就。更是Garmin旗艦機種中首款導入Power Glass太陽能充電鏡片，搭配品牌獨特電池效能管理系統(Power Manager)使錶主能依客製需求開啟或關閉所需功能來建立個人專屬用電模式，fenix 6X Pro Solar款最長可達90天不需充電。

完整內建腕式心率、PulseOx脈搏血氧偵測、ABC感測器、複合運動模式、生理表現指標、Garmin pay與智慧通知等多項功能，奠基fenix系列於戶外探險腕錶的王者地位。fenix 6X Pro Solar進階複合式戶外GPS腕錶，建議售價32,990元。

▼Garmin智慧錶獲得穿戴式科技類與健康照護類創新獎。（圖／Garmin提供）

Venu獲健康照護類創新獎

Venu錶款是Garmin首款導入AMOLED動態顯示螢幕的GPS智慧腕錶，24小時全天候詳實記錄錶主運動、身體數據，五日貼身不斷電。鮮艷而炫麗的畫質達390X390解析度，內建超過30款螢幕鍛鍊指導計畫，包含肌力、心肺、瑜珈及皮拉提斯，透過手機操作Garmin Connect App個人化設定更可延伸百種健身計畫，化身24小時隨行腕上教練。此外，Venu可幫助使用者透過自我訓練強化身心靈，透過 Pulse Ox脈搏血氧資訊及 Body Battery 身體能量指數功能，追蹤呼吸頻率、月經週期、壓力、睡眠、個人心率、水分補充、壓力指數及更多指標，全面追蹤個人生理數據，完整掌握健康狀況。台灣版本亦搭載整合悠遊卡的Garmin Pay感應式支付，滿足生活全方位智慧應用。Venu GPS智慧腕錶，建議售價13,900元。