　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Garmin傳捷報　獲2020 CES穿戴科技與健康照護創新獎

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Garmin獲2020 CES穿戴科技與健康照護創新獎。（圖／Garmin提供）

▲Garmin獲2020 CES穿戴科技與健康照護創新獎。（圖／Garmin提供）

記者邱倢芯／台北報導

穿戴式科技廠商Garmin今年獲得2020 CES創新獎 (CES 2020 Innovation Awards)的肯定，2019年推出的「fenix 6X Pro Solar進階複合式戶外GPS腕錶」獲得穿戴式科技類 (Wearable Technologies)創新獎，而「Venu GPS智慧腕錶」則獲得健康照護類(Health & Wellness)創新獎的肯定。

Garmin表示，2019年是Garmin品牌30周年的重要里程碑，多款結合創新研發技術的全新穿戴裝置，其中追求電量續航力、首度將太陽能充電技術加入錶款設計中的fenix 6X Pro Solar複合式運動腕錶；以及精準掌握生理數據，將運動與健康融入錶主24小時生活中的Venu AMOLED GPS全方位運動智慧腕錶，皆獲得2020 CES創新獎肯定的榮耀，對於Garmin在智慧穿戴裝置領域持續研發提升消費者生活品質的科技，是莫大的肯定與鼓勵。

fenix 6X Pro Solar獲穿戴式科技類創新獎
fenix 6X Pro Solar通過了美國軍用標準 MIL-STD-810G測試，精緻而強悍的錶體結構及精湛設計，形塑其耐熱耐寒、防腐蝕與撞擊、優異的防水性能，在極地、高山、遠征等各種極限環境使用狀態下，幫助探險家們達成卓越的成就。更是Garmin旗艦機種中首款導入Power Glass太陽能充電鏡片，搭配品牌獨特電池效能管理系統(Power Manager)使錶主能依客製需求開啟或關閉所需功能來建立個人專屬用電模式，fenix 6X Pro Solar款最長可達90天不需充電。

完整內建腕式心率、PulseOx脈搏血氧偵測、ABC感測器、複合運動模式、生理表現指標、Garmin pay與智慧通知等多項功能，奠基fenix系列於戶外探險腕錶的王者地位。fenix 6X Pro Solar進階複合式戶外GPS腕錶，建議售價32,990元。

▼Garmin智慧錶獲得穿戴式科技類與健康照護類創新獎。（圖／Garmin提供）

▲▼Garmin獲2020 CES穿戴科技與健康照護創新獎。（圖／Garmin提供）

Venu獲健康照護類創新獎
Venu錶款是Garmin首款導入AMOLED動態顯示螢幕的GPS智慧腕錶，24小時全天候詳實記錄錶主運動、身體數據，五日貼身不斷電。鮮艷而炫麗的畫質達390X390解析度，內建超過30款螢幕鍛鍊指導計畫，包含肌力、心肺、瑜珈及皮拉提斯，透過手機操作Garmin Connect App個人化設定更可延伸百種健身計畫，化身24小時隨行腕上教練。此外，Venu可幫助使用者透過自我訓練強化身心靈，透過 Pulse Ox脈搏血氧資訊及 Body Battery 身體能量指數功能，追蹤呼吸頻率、月經週期、壓力、睡眠、個人心率、水分補充、壓力指數及更多指標，全面追蹤個人生理數據，完整掌握健康狀況。台灣版本亦搭載整合悠遊卡的Garmin Pay感應式支付，滿足生活全方位智慧應用。Venu GPS智慧腕錶，建議售價13,900元。

ET快訊
女遭毛巾反綁浮屍浴缸、兒吊死衣櫥！警抓不到台南殺人魔　因鄉親
「世界第一帥」澳洲少年長大顏值破表！藍鑽石雙眸放大看...藏
下體狂感染！她一張嘴...醫驚見「白色破洞」竟是染愛滋病
韓國瑜看哪位女同學漂亮小腿？　黃創夏「4字成語」爆出她名字
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Garmin傳捷報　獲2020 CES穿戴科技與健康照護創新獎

【廣編】結合科技與生活！東元家電2020　強推個人化空調及雲端維修APP

【2020 CES】三星發表Cube美型小冰箱　租屋、當酒櫃都方便

家長注意！LINE變更年齡規範　12歲以下限制使用

【2020 CES】三星發表QLED 8K TV　厚度僅1.5公分、「無邊際」極細窄框

為你的AirPods充電盒選個表情圖案！蘋果免費提供客製化鐫刻　30多款表情符號任你選

GoPro Karma爆全球「停飛」　外媒：GPS週期歸零使然

【2020 CES】三星新一代智慧冰箱Family Hub　幫你規劃一周食譜

外媒首曝LG G9新機外觀！　四鏡頭且保留3.5mm耳機插孔

更多細節曝光！三星人造人計畫Neon能自行生成表情、動作　外型超逼真

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

Garmin傳捷報　獲2020 CES穿戴科技與健康照護創新獎

【廣編】結合科技與生活！東元家電2020　強推個人化空調及雲端維修APP

【2020 CES】三星發表Cube美型小冰箱　租屋、當酒櫃都方便

家長注意！LINE變更年齡規範　12歲以下限制使用

【2020 CES】三星發表QLED 8K TV　厚度僅1.5公分、「無邊際」極細窄框

為你的AirPods充電盒選個表情圖案！蘋果免費提供客製化鐫刻　30多款表情符號任你選

GoPro Karma爆全球「停飛」　外媒：GPS週期歸零使然

【2020 CES】三星新一代智慧冰箱Family Hub　幫你規劃一周食譜

外媒首曝LG G9新機外觀！　四鏡頭且保留3.5mm耳機插孔

更多細節曝光！三星人造人計畫Neon能自行生成表情、動作　外型超逼真

查定營業稅店家　繳納期延長到2月11日至20日

「中邪說」挨轟　韓國瑜澄清「被截斷」：是在憂慮台灣！

影／股市有選舉行情？　分析大師杜金龍：選後有望突破12682歷史高點

林心如為女兒慶祝3歲生日！　「超萌宴會現場曝光」甜蜜告白：謝謝妳完整我們

台南掃街百尊「三太子」助陣　蔡英文：這區域最熱鬧！　

年齡逢9易劈腿！研究曝「12個偷吃事實」…肉體vs.心靈出軌你接受哪個

王力宏江蘇衛視跨年收視奪冠！　加碼宣佈2020新計劃

不用花大錢！「6個方法」改善軟薄易斷指甲

世新大學電梯夾死人！男肢體變形卡1、2樓間　學生「滑手機」驚見滴血嚇壞

汪星人冰面上拉雪橇...上百人痛批：殘忍！　眼尖網一看誤會大了

3C家電熱門新聞

今年6款新iPhone規格、售價曝光！

Nokia真旗艦、5G迎戰iPhone

外媒：iPhone實現無瀏海　關鍵在屏下指紋辨識

日本洗衣神器抗菌抗臭就像穿新衣

家長注意！LINE變更年齡規範　12歲以下限制使用

蘋果免費提供客製化鐫刻AirPods　30多款表情符號任你選

GoPro Karma爆全球「停飛」　外媒：GPS週期歸零使然

2020迎新春　電信業者要直接送iPhone 11

三星新旗艦機2/11亮相　暗藏2彩蛋

通路商：2020前兩季可撿一波4G手機便宜

更多細節曝光！三星人造人計畫Neon外型超逼真

工研院9大創新AI技術　搶灘CES 2020引領「智慧未來」新生活

2020 CES三星電視厚度僅1.5公分

外媒首曝LG G9新機外觀！　四鏡頭且保留3.5mm耳機插孔

更多熱門

相關新聞

威剛12月營收24.8億元、去年次高

威剛12月營收24.8億元、去年次高

記憶體現貨價格止跌回升，帶動記憶體模組廠威剛（3260）去年12月營收24.8億元，年增19.03%、達24.81億元，為去年單月營收次高，僅次於11月的25.1億元。累計第四季營收達71.1億元，較前一季成長9.51%；全年營收達255.82億元，年減18.65%。

Bosch將推出可量產遠距光學雷達

Bosch將推出可量產遠距光學雷達

Aston Martin將在CES展後視鏡系統

Aston Martin將在CES展後視鏡系統

LG 2020 CES展新品預告

LG 2020 CES展新品預告

LG推「菜圃冰箱」在家當自耕農

LG推「菜圃冰箱」在家當自耕農

關鍵字：

GarminCESCES 2020 Innovation Awards穿戴式

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

余天每月淨存91萬？柯：去開理財節目

認愛金希澈「MOMO親筆信道歉」！

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面