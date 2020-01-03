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終身主約保險「較貴又沒功能」！保單健檢先砍殺大問題…專家3招實用技巧曝光

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▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲年終期間，民眾應全面檢視自己的保障結構，但到底該如何了解保單情形呢？卻也是多數人的煩惱。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

邁入新的一年，許多事物都要除舊布新。雖然常聽說要「年度保單健檢」，但民眾該如何自行檢查全家保障的保單呢？錠嵂保險經紀人教學3個簡單的技巧，靠自己也可以檢查保單是否有問題或保障需求不夠。

步驟一：思考自身買保險的目的與需求

錠嵂保經表示，每個人買保險的目的不同，要解決的問題也不一樣。例如，若是高資產族群，可能會著重在理財與投資效果，這時考量除了財產能否順利節稅或傳承外，就是獲利指數了，可用「內部報酬率」（IRR）作為參考指標。

不過，由於投資型保單可能缺乏高額保障，因此錠嵂保經也提醒民眾須準備好一筆活錢，作為風險臨時應急用。在確定好每張保單的功能後，就可看檢視保障型商品的各種保障層面。

▲保單健檢：容易造成經濟壓力的保單及「六大險種保障」附約檢查內容。（圖／記者楊絡懸製表）

▲容易造成經濟壓力的保單。（圖／記者楊絡懸製表）

步驟二：先找大問題！有無過高又沒必要的終身主約？

錠嵂保經指出，保單組合通常由少數幾張「終身主約」，搭配許多帶有重點保障內容的「定期附約」構成。當經濟能力沒特別高的情況下，卻發現組合裡居然有終身型健康保險，就要特別注意。

「這些保單帶來的費用，往往讓被保險人越繳越沉重。」錠嵂保經說明，終身保單一開始或許沒感覺，但等到人生進入下個階段或有變化時，如結婚生子、小孩上學唸書、家裡發生大事等，繳不出保費就可能想解約。

步驟三：檢查小地方！各定期附約保障是否足夠且划算？

錠嵂保經表示，較簡單的方式是以「六大險種」保障做為檢查項目，看各險種有無保障額度不足或內容有問題等缺失。

▲保單健檢：容易造成經濟壓力的保單及「六大險種保障」附約檢查內容。（圖／記者楊絡懸製表）

▲「六大險種保障」附約檢查內容。（圖／記者楊絡懸製表）

最後，錠嵂保經提醒民眾，落實保單健診十分重要，找出保障缺口後，也不一定會多花錢；假若自己比較不出來哪些保單該留，仍可交由專業的風險顧問檢視，除了給予更精準的意見外，還會具體規畫出替代方案，力求用最少花費獲取最大保障，更能幫民眾省錢。

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