病男搭手扶梯暈眩仰倒！老翁遭「撞斷頸椎」昏迷…醒來四肢已癱瘓

▲盧男搭乘手扶梯時因藥物副作用而暈眩仰倒，撞癱站在身後的陳姓老翁。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名罹患帕金森氏症的盧姓男子107年4月上午前往仁愛醫院就診，但在搭乘手扶梯前往醫院2樓時，盧男卻突然頭暈向後仰倒，撞上身後的80歲陳姓老翁，2人雙雙自手扶梯上滾落，雖然盧男僅受到輕傷，但陳翁卻因頸椎脊隨受損，造成四肢癱瘓，且須仰賴呼吸器維生，盧男也因此遭到起訴。台北地院審理，認為案發後盧男已與陳翁家屬以250萬元達成和解，因此依過失重傷害罪判處有期徒刑7月，緩刑2年。

判決書指出，盧男因患有帕金森氏症需服用藥物，盧明知藥物副作用會導致姿勢性低血壓、頭暈等症狀，但在搭乘手扶梯時卻仍疏於注意、未緊握扶手，導致案發當下在醫院手扶梯上因暈眩、重心不穩而向後仰倒，撞上站在身後的陳姓老翁。

陳翁遭撞後與盧男雙雙滾落手扶梯，雖然盧只受到輕傷，但年邁的陳翁卻重傷昏迷，經送醫後確診創傷性硬腦膜下出血，且頸椎脊髓也斷裂受損，造成四肢癱瘓、呼吸衰竭，氣切後只能仰賴呼吸器維生，盧男因此遭檢方依過失重傷害罪嫌起訴。

台北地院審理，考量案發後盧男積極與受害者家屬協商，並同意於109年1月、3月分兩次共支付250萬元和解金，最終與家屬達成和解，因此判處盧有期徒刑7月，緩刑2年，並應按照協議方式支付損害賠償。

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