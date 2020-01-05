蘆洲薑母鴨30人大亂鬥！警開4槍請求支援　網一看笑翻：聽到槍聲，整排直接蹲下

記者董美琪／綜合報導

新北市蘆洲區中原路一間薑母鴨，4日晚間發生鬥毆事件，現場近30人聚眾尋仇，雙方人馬持刀，甚至扔椅砸車，立刻引起快打部隊到場壓制。一名路過民眾拍下現場畫面，引起網友熱議。

蘆洲一間薑母鴨店外發生持刀鬥毆糾紛，警方獲報到場勸阻無效，當場對空射4槍壓制。據了解，疑似是一名35歲吳姓男子與22歲張姓男子因停車糾紛，雙方撂人到場引起混亂，最後因警方對空鳴槍，2派人馬趕緊鳥獸散。

▲蘆洲薑母鴨店大亂鬥，警方對空鳴槍制伏。（圖／翻攝臉書／黑社會，下同）



「黑社會」臉書團也po出目擊民眾拍下的影片，畫面中，只見薑母鴨店門口圍了一群人，警車不斷鳴笛示警，目擊民眾不斷驚呼「互砍了，帥喔！拿刀了，砍了，喔～」、「X你X！弄到我的車你就死了」。

接著，許多人拿薑母鴨椅凳狂砸一台白車。影片最後，可見警方因場面失控，最後鳴槍，並拔槍要求現場人蹲下，一群人才不甘心地乖乖「投降」。

網友看完影片笑說，「笑死，聽到槍聲，直接蹲下」、「讓他們自然毀滅吧」、「可憐台灣的治安」、「是在拍什麼」、「跟美國警察天差地遠」、「薑母鴨放太少嗎」。

最後，警方火速逮捕5人帶回延平所，扣得西瓜刀3把、信號彈一枚，全案積極偵辦中。

網友投稿 開山刀 ➕ 開槍 #OS好好笑 由黑社會發佈於 2020年1月4日 星期六

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