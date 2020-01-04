賽車節1/4-1/5熱鬧登場　彰化高鐵站前封路

▲彰化賽車節在彰化高鐵站登場。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣極限賽車運動發展協會主辦的「2020彰化國際賽車節暨農業博覽會」4日上午各路賽車好手聚集在彰化高鐵站周邊，整備起跑出發，而田中警分局也派出許多員警在路口維持交管，呼籲賽事進行的4日及5日兩天，大社路2段以東及高鐵東路以西封閉，搭車民眾由高鐵3號 (站區路2段) 出、入口進出。

清晨7時許已經有許多來自台灣各地的賽車緩緩駛進彰化高鐵站區，讓整個站區增色不少，許多附近的民眾因為道路封閉的關係，騎著機車到場觀看這些價值不斐的跑車，下午的開幕式，在美國電影「賽道狂人」福特GT40也將領跑。

田中警分局指出，這兩天因為彰化賽車節的賽事進行，往彰化高鐵站替代道路指引：

(一) 因應高鐵周邊道路管制，統一引導搭車民眾由高鐵3號 (站區路2段) 出、入口進出。

(二) 社頭鄉→雙義路(巷)→八堡一圳→站區路2段→彰化高鐵站。

(三) 田尾鄉→大社路2段→站區路2段→彰化高鐵站。

(四) 員林市、永靖鄉→東彰路→大社路2段→站區路2段→彰化高鐵站。

(五) 田中鎮、北斗鎮→大社路1段或大社南路→大社路2段→站區路2段→彰化高鐵站。

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