西高鐵、東快鐵！交通部打造全台鐵路網　環島一圈只要6小時

▲環島鐵路網完成後，環島一圈只要6小時。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部為落實人本交通，制定2020運輸政策白皮書，計畫以「西部高鐵、東部快鐵」為目標建設，打造6小時全台環島鐵路網。據交通部「2030年全國高快速鐵路網」目前報告顯示，高鐵南延、東部建設快鐵後，台北到台東只要140分鐘，高雄到台東90分鐘，高雄到花蓮160分鐘，環島全台6小時完成。

交通部表示，由於我國過去側重公路系統，導致私人運具興起、公共運輸佈局被忽略，在少子化與高齡化趨勢下，鐵路運輸相對可靠，因此已規劃興建高快速公路及環島鐵路網，推動西部高鐵、東部快鐵運輸。

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交通部指出，目前高鐵營運路線約350公里、有12站、日運量18萬人次；台鐵營運路線1150公里、228站、日運量64萬人次；捷運營運路線241公里、191站、運量246萬人次。透過西部高鐵延伸、建設快鐵，盼朝西部高鐵、東部快鐵目標建設，完成一日環台鐵路網，6小時就能完成環島。

另交通部日前出版《Koinonia:交通就是感動—2020運輸政策白皮書》，並制定8大目標，包括強固運輸安全體系、健全調適防災作為、強化運輸系統效能、促進運輸產業發展、落實人本交通理念、支援觀光旅遊開展、推動智慧運輸應用、順應國際綠色潮流，以帶領民眾了解交通運輸新的未來。

▲交通部長林佳龍以人本交通為建設目標。（圖／記者李宜秦攝）