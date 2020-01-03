全國大掃賭！賭客用Line下注重金　彰化警「查獲37件、逮46人」

▲彰化警全力掃賭。（圖／記者唐永絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2020大選在即，彰化縣警察局查出選舉賭盤案件5件、共9人，而從其中一件的LINE對話紀錄中可發現，單筆下注金額高達50萬元，下注金額十分驚人。對此，警方表示，次選舉中，通令各單位對於選舉賭盤以及各類的賄選嚴加取締，宣示查察賄選的決心。

內政部警政署於108年12月24日至30日舉辦第5次全國掃蕩賭博專案，彰化縣警察局本次專案期間共查獲賭博案37件46人，其中六合彩賭博24件26人、網路(運動)簽賭5件5人、一般賭博3件6人、選舉賭盤案件5件9人、賭資達新臺幣1億3175萬餘元。

對此，警方表示，歷次選舉以來，在檢警調全力查察賄選之下，以往擾亂選風最盛的現金買票情況已日漸減少，取而代之的是隱身在六合彩、網路簽賭站中的選舉賭盤。從選舉賭盤可以看出下注者的支持傾向，下注者為贏得彩金，也會鼓舞周遭旁人投票給下注對象，選舉賭盤對於選舉公平性的影響不言可喻。

對此，彰化縣警察局局長方仰寧表示，多數的選舉賭盤是依附在傳統的簽賭站或是網路賭博網站，警察局將持續加強規劃勤務查緝，另外開票日倒數計時，涉及違法、買票情形也越來越多，常見賄選方式包括現金買票、餐會及贈送禮品，也請民眾如有相關情資可撥打110報案專線或該局刑事警察大隊(04)761-9783電話，該局受理後將由專責人員偵查，以共同營造優質、乾淨的選舉環境。

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