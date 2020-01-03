台鐵「西線春節車票」狂銷22萬張　花東實名制列車票1/4開賣

▲台鐵春節車票開賣。（圖／記者王兆麟攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今（3）日凌晨0時起，開賣春節疏運期間西部幹線列車車票，截至今日上午9時止，共完成12萬7,062筆、21萬9,518張訂票。台鐵局指出，西部幹線多數列車仍有座位，而完成訂票的旅客須於2日內付款取票，否則逾期未取車票將重新釋出。另明（4）日凌晨0時起可訂8班東部實名制列車。

台鐵局表示，截至今日上午9時，台北往台中、高雄方向，1月22日14時至1月23日17時及1月24日12時以後，長途自強號座位已售完，莒光號尚有餘位。

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高雄、台中往台北方向，1月28日10-20時、1月29日9-17時，長途自強號座位已售完，莒光號尚有餘位。其餘日期、時段西部幹線各級對號列車仍有座位。

台鐵局提醒，完成訂票的旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票將於1月5日上午9時重新釋出。

另外台鐵局表示，春節加開的8班東部幹線實名制列車，將於1月22日、23日、28日及29日開行，明日凌晨0時起就可訂票。只要是國民身分證字號U或V開頭、108年12月1日前設籍於花蓮縣或臺東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾，即符合訂票資格。

▲花東實名制列車明開賣。（圖／台鐵局提供）