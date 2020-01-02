自組掌機Odroid-Go Advance本月推出　支援Linux售價僅千元

▲Odroid-Go Advance預計本月下旬發布。（圖／取自Hardkernel）

記者王曉敏／綜合報導

在推出支援8-bit遊戲的Odroid-Go掌上遊戲機約半年後，Hardkernel將於本月下旬推出新一代進階版本的Odroid-Go Advance，不僅搭載了效能更高的處理器及更新的顯示器，還將支援Ubuntu 18.04作業系統，這意味著該設備不僅可玩復古遊戲，還可作為一台有著掌機外觀的Linux電腦。

Odroid-Go Advance拋棄了Arduino的相容性，但增加了許多新功能。它內建了Linux核心4.4.189的Ubuntu 18.04，並採用基於EmulationStation的用戶介面。據HardKernel的說法，Odroid-Go Advance可支援許多經典遊戲系統，包括Game Boy、Game Boy Color、Game Gear、Mega Drive、Nintendo紅白機及SEGA Master System。

規格方面，Odroid-Go Advance搭載Quad-Core ARM Cortex-A35 1.3GHz處理器，及Mali-G31 MP2繪圖處理器，並內建1GB DDR3L RAM及16MB ROM，支援microSD擴充。Odroid-Go Advance螢幕採用3.5吋LCD螢幕，解析度為480 x 320，內建0.5W單聲道喇叭及3.5mm耳機插孔，電池容量達3000mAh，可提供長達10小時的遊玩時間。此外裝置上配有一個USB 2.0插孔，可存取GPIO、IRQ和I2C，並透過2.5mm DC電源插頭充電。

Odroid-Go Advance與Odroid-Go一樣採DIY套件型式販售，消費者需自行組裝及安裝作業系統。不同於Odroid-Go的直式外型，Odroid-Go Advance採用橫式外型設計，與任天堂Game Boy Advance類似。按鍵部分，則較符合現代的設計，左側有十字鍵及類比搖桿，右側則有A、B、X、Y四鍵，左上及右上則分別有L鍵及R鍵。

整體組裝並不困難，僅需一支螺絲起子即可完成。售價部分為55美元（約新台幣1660元）。

▼Odroid-Go Advance需自行組裝及安裝作業系統。（圖／取自Hardkernel）

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