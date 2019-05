黑白螢幕、搭載「搖柄」新玩法　掌機Playdate預計2020年上市

▲「Playdate」是一款小巧的黃色掌上遊戲機。(圖/取自推特/@playdate,下同)

科技中心/綜合報導

以蘋果Mac及iOS軟體生態為主的應用程式發行商Panic近日開始進軍遊戲界,在發行了遊戲《救火者》(Firewatch)及《Untitled Goose Game》後,它又宣布將推出掌上型遊戲機「Playdate」,預計售價149美元(約新台幣4700元),並於2020年初上市。

「Playdate」是一款小巧的黃色掌上遊戲機,整體設計類似於Game Boy,尺寸為74mm×76mm×9mm,上頭有著2.7吋的黑白液晶螢幕。掌機上除了常見的上下左右方向鍵及A、B兩個按鈕外,Playdate最特別的設計就是其側邊有著收納式的「搖柄(Crank)」,可透過轉動來操作遊戲。

雖然一個沒有背光的黑白螢幕可能會讓人覺得很廉價,但Panic強調,與Game Boy比起來,該液晶螢幕上頭沒有網格線也不模糊,反而非常銳利及清新,解析度也更高,「它是一個『高級』的黑白螢幕。」

Playdate內建Wi-Fi、藍牙無線傳輸功能,底部則配有USB Type-C連接埠及3.5mm耳機插孔。其外觀是與瑞典知名合成器公司Teenage Engineering合作設計,而「搖柄」的概念也是由該公司提出。

硬體並非Playdate唯一的亮點。Playdate的遊戲無須另外購買卡帶或去商城下載,其硬體將與遊戲軟體綑綁一起。Playdate可透過網路連線自動更新遊戲,以12周為一季的週期來提供遊戲軟體,每周都可解鎖一個新遊戲,每季提供12款。

目前Panic並未針對遊戲透露太多內容,不過Panic應邀請了一些頂級遊戲設計師,如Keita Takahashi和Zach Gage以及Bennett Foddy和Shaun Inman。目前Panic解鎖的第一款遊戲叫《克蘭金的時光旅行冒險(Crankin’s Time Travel Adventure)》,該遊戲將透過側邊的搖柄控制遊戲時間的流向,來迴避遊戲中會碰到的障礙。

Playdate預計將於2019年底開放預購,2020年初上市,售價為149美元。

About those games. We reached out to some of our favorite people, like @KeitaTakahash, @bfod, @helvetica, @shauninman, and many more.



Here's a peek at one: Crankin's Time Travel Adventure, from Keita. It's fun and funny. pic.twitter.com/0Ibwqr5k3I