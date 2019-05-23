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黑白螢幕、搭載「搖柄」新玩法　掌機Playdate預計2020年上市

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▲▼Playdate。（圖／取自推特／@playdate）

▲「Playdate」是一款小巧的黃色掌上遊戲機。（圖／取自推特／@playdate，下同）

科技中心／綜合報導

以蘋果Mac及iOS軟體生態為主的應用程式發行商Panic近日開始進軍遊戲界，在發行了遊戲《救火者》（Firewatch）及《Untitled Goose Game》後，它又宣布將推出掌上型遊戲機「Playdate」，預計售價149美元（約新台幣4700元），並於2020年初上市。

「Playdate」是一款小巧的黃色掌上遊戲機，整體設計類似於Game Boy，尺寸為74mm×76mm×9mm，上頭有著2.7吋的黑白液晶螢幕。掌機上除了常見的上下左右方向鍵及A、B兩個按鈕外，Playdate最特別的設計就是其側邊有著收納式的「搖柄（Crank）」，可透過轉動來操作遊戲。

雖然一個沒有背光的黑白螢幕可能會讓人覺得很廉價，但Panic強調，與Game Boy比起來，該液晶螢幕上頭沒有網格線也不模糊，反而非常銳利及清新，解析度也更高，「它是一個『高級』的黑白螢幕。」

▲▼Playdate。（圖／取自推特／@playdate）

Playdate內建Wi-Fi、藍牙無線傳輸功能，底部則配有USB Type-C連接埠及3.5mm耳機插孔。其外觀是與瑞典知名合成器公司Teenage Engineering合作設計，而「搖柄」的概念也是由該公司提出。

硬體並非Playdate唯一的亮點。Playdate的遊戲無須另外購買卡帶或去商城下載，其硬體將與遊戲軟體綑綁一起。Playdate可透過網路連線自動更新遊戲，以12周為一季的週期來提供遊戲軟體，每周都可解鎖一個新遊戲，每季提供12款。

▲▼Playdate。（圖／取自推特／@playdate）

目前Panic並未針對遊戲透露太多內容，不過Panic應邀請了一些頂級遊戲設計師，如Keita Takahashi和Zach Gage以及Bennett Foddy和Shaun Inman。目前Panic解鎖的第一款遊戲叫《克蘭金的時光旅行冒險（Crankin’s Time Travel Adventure）》，該遊戲將透過側邊的搖柄控制遊戲時間的流向，來迴避遊戲中會碰到的障礙。

Playdate預計將於2019年底開放預購，2020年初上市，售價為149美元。

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關鍵字：掌上遊戲機,Panic,Playdate

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