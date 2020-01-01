黃昭順約打賭「選輸跳蓮池潭」　韓國瑜大笑：你自己跳喔！

▲韓國瑜為立委候選人黃昭順站台。資料照。（圖／記者洪靖宜攝）

記者黃君瀚／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前赴高雄替第三選區藍營老將黃昭順助選，當時2人趣味競賽爭取年輕選票機會，大開「草包」、「夾手他人」等網路哏玩笑。不過近日網友檢視當天影片，發現黃昭順邀請韓國瑜打賭「輸了要跳蓮池潭」，不料韓只是哈哈大笑，四兩撥千金回「你自己要跳喔」。

上（12）月中，韓國瑜前往高雄左營蓮池潭替黨籍立委黃昭順助選，盼能在激戰的第三選區爭取連任機會。2人在進行機智問答PK時，紛紛自我調侃解嘲，例如「網路綽號題」，韓就搶答「草包」，黃昭順也主動提起當時最夯的「見縫插珍」爭議。

網友在PTT爆料，他看了當天競賽影片，其中一段黃昭順發下豪語，正對著韓國瑜約打賭，「我跟你講，選輸、輸了要跳蓮池潭！」面對突如其來的一句，韓馬上哈哈笑了幾聲，伸出左手抓著黃，「哈哈，你自己要跳喔！」等於沒給出任何承諾，又再次把球丟了回去。

該片段在網上瘋傳，不少網友直呼趣味，「加油，期待看你跳」、「影片真的超好笑......韓導反應真快」、「那水超髒欸，阿姨不要想不開」、「事實證明韓聰明的狠（很），他都在裝傻」、「神果然都是誠實的」。