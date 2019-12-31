批評韓國瑜辯論會「亂講話」　藍營里長怒退黨…直奔蔡英文參香行程





▲韓國瑜參加2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文30日下午陪同新北市第一選區立委呂孫綾到沙崙保安廟、小基隆福成宮參香，其中有10位里長出席，然而裡面卻有一名是國民黨籍。該國民黨籍里長表示，因為看不下去國民黨總統候選人韓國瑜亂講話，所以在辯論會當天直接宣布退黨，現在已經沒有黨籍。

根據《三立新聞網》報導，蔡英文30日抵達三芝參香，來了10位里長參與行程，值得一提的是，有一名原本是國民黨籍的橫山里里長江憲明也到達了現場。

報導指出，江憲明受訪時提到，看到自己黨推出來的韓國瑜在那邊亂講話，「看了很心痛啦！」加上韓國瑜29日在2020總統大選辯論會中，談及歷屆總統五長五短、貪軟空等，使他覺得「一個總統的格局，不應該亂講話！」所以看完辯論會的當天，就直接用LINE宣布要退黨。

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▲▼總統蔡英文陪同立委呂孫綾參香。（圖／蔡英文競選辦公室提供）