虐殺示威者！蘇丹29情報員判處絞刑　血腥鎮壓行動首被定罪

▲ 蘇丹法院判29名情報員死刑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇丹一家法院30日判處29名情報員死刑，因為他們在2月針對時任獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）的抗議活動中殺害遭到拘留的教師凱爾（Ahmed al-Khair）。巴席爾4月被推翻後，這是該國法院首度對當時政府鎮壓行動定罪的裁決。

除了29名死刑犯，還有13名被告被判有期徒刑，另外4人無罪釋放，可能面臨上訴審。發起抗議的組織則樂見此一判決，凱爾（Ahmed al-Khair）的兄弟薩德（Saad）也在結果出爐後告訴記者，「今天是正義勝利的一天，是所有蘇丹人的勝利，也是革命的勝利。」

長達16周的反巴席爾獨裁統治抗議活動中，凱爾的死亡成為一個轉捩點。他的家人說明，官員起初宣稱，凱爾死於中毒，幾天後調查結果出爐才發現，他是遭人毆打致死。

數百名蘇丹人30日聚集在恩圖曼（Omdurman）法院外，高舉國旗和凱爾的照片，在法官裁決後大肆慶祝。安全部隊發射催淚彈，試圖驅散民眾，恢復道路暢通。與反巴席爾抗議活動相關的醫生組織指出，一名患有氣喘的婦女在吸入催淚瓦斯後死亡。

政府鎮壓反巴席爾示威活動期間，數十名抗議者遭活活打死。安全部隊6月鎮壓一場要求進一步變革的靜坐示威，導致數十人死亡。主要抗議團體「蘇丹專業人員協會」（SPA）表示，此次審判恢復人民對司法體系的信心，「有了這一裁決，革命將首度償還對烈士欠下的債。」

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