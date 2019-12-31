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美國小學老師用「發霉麵包」防流感　學生們：好噁心！

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▲美國老師出奇招讓學生們勤勞洗手。（圖／翻攝自Facebook／Jaralee Annice Metcalf）

 ▲美國老師出奇招讓學生們勤勞洗手。（圖／同下翻攝自Facebook／Jaralee Annice Metcalf）

實習記者劉雪兒／綜合報導

隨著流感季節來臨，美國小學老師Jaralee Annice Metcalf 為了讓學生們勤勞洗手，便準備5片白吐司，進行了一項實驗，學生們看到實驗結果後，紛紛表示太噁心，以後會認真的洗手。

根據FOX News報導，Jaralee老師於5日在臉書上分享整個實驗的過程，她讓學生們在不同的情境下觸摸5片白吐司，分別是在沒有洗手、接觸筆記型電腦表面、使用酒精搓手液、使用肥皂洗手跟完全不碰麵包的情況下，然後在將5片吐司各別裝進密封袋中。

她說，由於吐司含有防腐劑，所以要等到3、4星期才能看到實驗結果，且強調這5片吐司都是來自同一條吐司，也就是說產出日期是一樣的。

據悉，經過數周後，除了使用肥皂洗手後跟完全不碰的吐司無任何變化之外，其餘的都發霉了，其中發霉最嚴重的是，接觸過筆記型電腦的吐司整片都黑了。學生們看到實驗結果，紛紛表示太噁心，以後會認真的洗手。

▲5片白吐司中，發霉最嚴重的是，接觸過筆記型電腦的麵包。

▲5片白吐司中，發霉最嚴重的是，接觸過筆記型電腦的麵包。

此外，Jaralee老師在臉書分享實驗過程和實結果後，短時間就得到大批網友的留言、關注，甚至有媽媽在下方表示，女兒平時喜歡用酒精搓手液代替肥皂洗手，但自從看到這個實驗後，她便不敢再依賴酒精搓手液了。

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