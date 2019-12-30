ATT4Recharge成立花蓮選品館 「好玩好吃好物」通通搬台北

▲▼花蓮創新創業嘉年華活動，帶來許多屬於花蓮的特色好物。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府致力協助青年創業，推動新創產業深耕地方，28日在台北市ATT4Recharge 戶外空間舉辦「創YA花蓮 蓮繫未來」花蓮創新創業嘉年華活動，把花蓮好玩、好吃、好物都搬來台北，展現花蓮青創、農創豐碩成果。

ATT4Recharge三樓同時成立花蓮選品館，進駐花蓮好物，呈現花蓮好玩、表述花蓮好靚，感覺花蓮好近，台北民眾在現場立即感受屬於花蓮產品的溫度。

活動現場集結許多花蓮在地青年文創及小農好物的市集攤位，包含皮革創作、燈飾製作、玉石雕刻、有機農產、陶藝創作等琳瑯滿目的特色產品。花蓮縣政府亦於ATT 4 Recharge三樓成立花蓮選品館，建立實體商店銷售精選花蓮好物，此次特別以剛採收的二期稻作為主，集合15種經過花蓮好水栽培、花蓮好土耕作、花蓮好心製造的好米，讓台北民眾不用遠赴花蓮，即可品嚐花蓮好米，採購花蓮好物。

花蓮縣政府積極將花蓮文化、產業、人文帶入台北，特別從花蓮邀請沙風舞團開幕演出，展現花蓮部落青年的活力與歡樂，另邀請到渾厚嗓音、動人音色及幽默的原住民表演藝術家楊虎與他的夥伴，楊虎以幽默風趣的互動表演模式，呈現花蓮在元族群共榮共存的面貌，吸引眾多台北民眾攜家帶眷駐足觀賞。

▲精選15種花蓮好水栽培、好土耕作、好心製造的好米，讓台北民眾不用遠赴花蓮，即可採購到花蓮好物。

為協助青年創業，縣長徐榛蔚上任後，立即成立青年發展中心，並推出八百戶「有房有地」符合耐震、綠建築標章的青年住宅，預售期間即銷售一空。

徐榛蔚表示，花蓮青創基地正進行細部規劃作業，預計明年下半年完工啟用，創業基地除將提供優質創業環境，導入創業諮詢、創業健檢等一站式服務外，並成立創業基金、創業貸款利息補助等多項服務，且提供青年參與國際競賽競技、藝文展演比賽等補助。

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