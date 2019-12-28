紀念已逝弟弟　蕭義崧、蕭義嶺捐贈百餘萬醫事巡迴車

▲▼ 蕭義崧及蕭義嶺兄弟有感於偏鄉醫療的重要性，以過世弟弟蕭義潭名義捐贈一部行動醫療車。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大林鎮民蕭義崧及蕭義嶺兄弟檔，為紀念已逝胞弟蕭義潭，聯合捐贈價值174萬元的醫事人員巡迴車一部給嘉義縣政府，日前於大林鎮大美里的3+1行動醫療活動現場舉行捐贈儀式。縣長翁章梁出席接受捐贈，回贈感謝狀讚賞蕭家兄弟的善行，不僅守護鄉親的健康，也為嘉義縣3+1行動醫療再加分。

▲▼行動醫療車冠以蕭義潭名義將服務嘉義偏鄉民眾。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣的醫事人員巡迴車執勤已有16年，里程數高達30萬公里，但礙於財政困難雖老舊仍未汰換。在蕭義崧及蕭義嶺先生得知後，有感於團隊安全及照護鄉親健康的重要性，主動以紀念過世胞弟蕭義潭先生的名義，捐贈醫事巡迴車1部；並親洽各車輛廠商，選定價值174萬元的6人座車為捐贈車輛。

翁章梁表示，行動醫療從民國92年到現在已有16年，而蕭義崧及蕭義嶺兄弟有感於偏鄉醫療的重要性，因此為紀念過世弟弟蕭義潭，捐贈一部行動醫療車。有了這台醫療車，對於運送相關物資、人員安全及行動醫療工作上是相當重要。不僅讓衛生局同仁能做更好的巡迴醫療，也感謝蕭家兄弟對於故鄉的感情及政府的協助。

蕭義崧說明，原想紀念過世胞弟蕭義潭，所以打算捐一台車；加上前陣子聽聞衛生局的醫事人員巡迴車已使用16年，也擔心久了在路上故障，因此決定以弟弟的名義捐贈一台醫事人員巡迴車。

衛生局表示，3+1行動醫療車就像是遊走在庄頭的行動醫院，從山海到平原巡迴各鄉鎮，提供多元醫療保健照護；同時也透過健康帶動、義剪、按摩，吸引長者走進社區、走進人群，打造走動式長照友善服務。此外，也提醒長輩定期接受身體健康檢查，作伙來「顧健康 博感情」。

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