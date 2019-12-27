清潔工被狗絆到…主人跳針「向狗三鞠躬道歉」　警到場結局逆轉

▲清潔工人被狗絆到，狗主人要求他三鞠躬道歉。（圖／翻攝自荔枝視頻）



記者王致凱／綜合報導

大陸南京一名王姓清潔工人，日前不小心被一條沒有繫繩的小狗絆了一下，小狗也立即對王男狂吠。狗主人盧姓女子氣不過，堅持要王男向狗三鞠躬道歉。警方到場調解後才發現，盧女不但遛狗沒有使用牽繩，還沒有依規定辦理養狗登記，先依法開罰20元人民幣罰款，並限她7天內到轄區分局辦理登記。

綜合陸媒報導，這起事件發生在11月28日，當天王男從一處廁所出來，走路時不小心被小狗絆了一下。狗主人盧女聽見愛犬狂吠，一時氣憤強逼王男必須三鞠躬道歉，王男不願意，雙方因此發生爭執。王男最後受不了，只好打電話報警。

南京市公安局秦淮分局雙塘派出所警員趕到現場排解糾紛時，王男解釋並沒有把狗踢傷，只是走路不注意絆到而已。但盧女仍堅稱王男故意踢他的小狗，「要是你沒踢的話，牠怎麼會叫呢？」警員問盧女希望如何處理，盧女則回答，「很簡單，三鞠躬，三個對不起」。

警員聽完後，也說盧女的要求有些過份，盧女卻回嗆，「不過份，（狗）只是不會說話而已，要不然比人還聰明呢。」警方見雙方僵持不下，只好將他們都帶回派出所調解，盧女堅持王男必須按照自己的要求道歉。王男則覺得，他明明已經向盧女賠禮了，要他向狗三鞠躬，他做不到。

後來，警方隨口問了盧女有沒有辦理「狗證」，盧女支支吾吾稱「辦了」。但當警員要求盧女出示狗證時，她才不得不承認自己沒辦養犬登記，又辯稱小狗是前一天才撿到的。最後，盧女在警方調解下接受王男的口頭道歉；另外，警方責令他7天內到秦淮分局辦理養犬登記，否則沒收犬隻，另針對她遛狗沒有牽繩的行為，給予20元人民幣（約新台幣85元）罰款。

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