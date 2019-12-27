常腰酸背痛四肢寒？　當心「冷老症」上身

▲藥師提醒民眾，千萬別忽略身體痠痛發出的警訊，平常可利用「熱敷」緩解不適症狀，建議民眾在家中可備一條熱敷墊。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／採訪報導

氣溫急速下降，天氣越變越冷，不少民眾血液循環變差，導致四肢冰冷、免疫力下降，肩頸背也經常酸痛難耐，您也有這些困擾嗎？當心是「冷老症」找上您了！

上班族李小姐說：「四肢永遠都是冰的，而且爬進被窩裡面，要很久才回溫，然後生理期的時候也會超痛」；職業婦女高小姐分享：「只要天氣變冷，肩膀這邊都會痠痛，卡卡的很不舒服」；家庭主婦張小姐說：「今天又變得更冷了，平常在家帶小孩、做家事，難免會有一些腰痠背痛的問題」。

▲四肢冰冷、肩頸痠痛？可能是「冷老症」警訊。（圖／記者陳家豪攝）

藥師提醒民眾，不要輕忽身體痠痛發出的警訊，平常可利用一些小工具，舒緩痠痛部位，照顧自己健康。藥師陳暉平表示，「天氣變冷，最主要影響的就是我們的免疫力，只要氣溫下降1度，我們免疫力就會下降30%，此外還會影響到我們身體的循環，循環變差就常造成肩頸、腰背痠痛不適，除了影響活動力之外，也會造成心臟血管疾病的警訊，所以千萬不要小看肩頸痠痛」。

藥師陳暉平補充說明：「很多人一覺得疼痛，就習慣吃止痛藥，但其實比較建議先使用物理治療來緩解，像是用熱毛巾、熱水袋，或者是有恆溫控制的熱敷墊，在家裡或辦公室熱敷大概20分鐘，對於疼痛的緩解都相當有效，所以我滿建議大家在家裡都備一條熱敷墊，尤其是家裡有長輩的人」。

▲藥師請民眾留意疼痛警訊。（圖／記者陳家豪攝）

做好熱敷，告別痠痛卡關！民眾對於「肩頸熱敷墊」需求越來越高，醫療通路專家即提醒，購買前務必先做好功課，避免不小心購入黑心商品。

醫療通路專家施小姐表示，「建議消費者在挑選熱敷墊的時候，要留意產品外包裝是否有衛福部核准的醫療器材許可證號，另外也要注意產品是否有投保責任險，如果選擇產品有控溫設計的話會比較安全」。

▲▼醫療通路專家建議並示範使用肩頸熱敷墊。（圖／記者陳家豪攝）

▲醫療通路專家建議選購有專利控恆溫設計產品。（圖／業者提供）

醫療通路專家施小姐說：「像這款熱敷墊，它發熱線有多國專利控溫技術，滿受歡迎的！材質很親膚，是選用歐盟認證環保布料，披上去非常服貼，很輕不會加重肩膀負擔，女性生理痛的時候，還可以攤開熱敷腹部。此外還有防水接頭設計，拔除連結頭之後，熱敷墊本體就可以直接清洗，也可以放入洗衣袋裡面，丟洗衣機清洗，適合忙碌的現代人」。

▲女性生理痛的時候，還可以攤開熱敷腹部。（圖／業者提供）

▲防水接頭設計，拔除連結頭之後，熱敷墊本體就可以直接清洗。（圖／業者提供）

熱敷產品挑選學問多，大家挑選時要睜大眼睛！天冷低溫，筋骨痠痛也可能間接影響身體健康，唯有讓自己脫離「冷老症」一族，注意保暖禦寒，才能照顧好自己，更照顧全家人。

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