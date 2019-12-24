「成功－追分雙軌化」年底完工！運能大增一倍　每日列車數倍增

▲台鐵成功追分段鐵路雙軌化將於今年底完工。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫自2017年1月開始設計，歷經2年時間，終於將於明年底全部完工，其中「成功至追分站間雙軌通車部分」，將如期於今年12月底完成。該工程將可縮短山海線旅客轉乘時間，列車班次提高一倍以上，並提高旅客轉搭高鐵的便利性。

台鐵局表示，該計畫總經費15.405億元，工程內容包含路基、土建、軌道、號誌、通訊及電力工程，自2017年1月開始設計、施工，交通部長林佳龍今至台鐵成功站視察執行情形，並向現場工程人員表達感謝並慰勞趕工辛勞。

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▲台鐵成功追分段鐵路雙軌化將於今年底完工。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，經台鐵局專案工程處暨台中施工隊、彰化電務隊、彰化電力隊及施工單位們通力合作、日夜趕工，已在日前完成成功站南端之最後一哩路，總計畫期程預計於2020年底全部完工，其中「成功至追分站間雙軌通車」部分則將於今年12月底完成。

台鐵局表示，成追雙軌工程為前瞻基礎建設，亦為海線居民轉乘高鐵的重要路段，完成後可縮短連通山海線旅客旅行時間、縮短列車班距，提高海線居民轉乘高鐵的便利性、節省時間成本及降低 CO2 排放等經濟效益。

▲台鐵成功追分段鐵路雙軌化將於今年底完工。（圖／台鐵提供）



由於成功到追分路段為單軌，民眾若要搭乘火車往返兩地，就需花費一倍時間等待，車次也較少，雙軌化完成後，運能將從每日22班提升一倍以上，增加到每日雙向開行48班車，另可與台中捷運綠線搭配，縮短列車班距，調度更靈活。

另外，國發會曾指出，該路段雙軌化後，帶來的效益包括每年縮短旅客旅行時間1295萬元、每年提升列車準點效益2331萬元、每年提高海線居民轉乘高鐵便利性221萬元、每年節省行車成本3.86億元、每年減少CO2排放效益248萬元。