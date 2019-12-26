男友「好會鑽好會探」　她扛現金100萬到銀行要「挖石油賺大錢」

▲婦人帶著100萬元前往銀行準備資助石油大王男友鑽探石油。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名顏姓59 歲婦人誤信網交男友，24日帶著新台幣100萬元來到蘆竹區中正路上某銀行打算匯款，行員覺得有異於是暗中報警，員警趕到後婦人一臉不悅，堅稱男友在土耳其鑽探石油急需資金，要員警不要多管閒事。最後偵查隊隊長親自出馬曉以大義，婦人才被說服，聽從員警建議，回到派出所內報案。

▲警方勸說匯款挖石油為詐騙案，但婦人堅稱可以查證。（圖／蘆竹警分局提供）

警方表示，婦人堅稱月前在網路上認識的男友是位鑽探石油大王，只是因一時資金調度有困難，才會開口向他借錢。起初無論員警如何輪番勸導，婦人就是充耳不聞，員警不得已，只好將他請回派出所。蘆竹分局偵查隊隊長蔡效岳知悉後，便決定親自勸說，沒想到兩人一見如故，相談甚歡，並告知顏婦鑽探石油成功率低，而且很耗費資金，萬一沒沒能成功，一百萬非但拿不回來，還會不斷的借錢，結果不到半小時就信服，顏婦聽從隊長的話，向派出所報案並放棄滙款。

▲婦人在警所聽從偵查隊隊長蔡效岳的話，放棄匯款給「男友」挖石油。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局呼籲，網路詐騙不易追查，跨境匯兌更是不攔阻，類似的詐騙的手法在刑事警察局165反詐騙官方網站及165反詐騙App上都有介紹，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

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