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就在明天！漢堡王「高雄建國店」10時正式開張　百顆小華堡免費送衝一波

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▲▼漢堡王高雄建國店。（圖／漢堡王提供）

▲漢堡王高雄建國店正式開幕。（圖／漢堡王提供）

記者蕭筠／台北報導

就在明天！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）正式回歸高雄了，上午10時準時開幕，現場將免費送出百顆小華堡，還有2000張小華堡買一送一回客券等領，高雄鄉親們趕快揪伴排起來！

▲▼漢堡王高雄建國店開幕。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團粉專）

▲漢堡王高雄建國店明日上午10時準時開張。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團粉專）

期待已久的漢堡王高雄建國店將在明日上午10時準時開張，店家祭出100顆小華堡免費送，再加碼2000張小華堡買一送一回客券，另如購買2套限時主打星套餐還可以拿到限量購物袋一個，鐵粉們絕對要手刀衝去排隊怒吃一波。

漢堡王今年宣布一口氣展3店，包括高雄、台中、桃園3縣市通通都有新門市，桃園台茂店已於12月25日開幕，高雄建國店12月27日開張，台中大里店因施工進度問題，預計延至明（2020）年1月初開幕。目前漢堡王於全台共有45間門市，包括台北17間、新北11間、基隆2間、桃園6間、新竹4間、台中5間，加上新展3間店，在全台總計擁有48間門市。

漢堡王（Burger King）

高雄建國店
地址：高雄市三民區建國三路11號
電話：07-2866628

桃園台茂店
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號（台茂購物中心地下2樓）
電話：03-3110598

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