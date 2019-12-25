傅大偉轟「大南方計畫」獨漏嘉市　王美惠：細部內容不會忽略

▲▼民進黨嘉義市立委候選人王美惠。（圖／翻攝自Facebook／王美惠，下同。）

記者康心禹／綜合報導

蔡英文總統14日提出「大南方計畫案」，預計未來4年將在雲林以南、屏東以北投入至少5000億的投資，南部6個縣市裡面獨漏嘉義市。國民黨嘉義市立委候選人傅大偉表示，民進黨參選人王美惠不旦未替嘉市發聲，還分享蔡英文的臉書希望市民關注計畫。王美惠則反駁，總統發表的是國家中長期整體的建設施政大綱，細部計畫不會忽略嘉義市。

連任4屆市議員的傅大偉近日召開記者會表示，中央承諾嘉義市鐵路高架化零自籌款、建立西區國民運動中心等通通沒有做到，「大南方計畫案」又未將嘉義市納入，質疑被邊緣化的嘉義市難道是二等公民嗎？

傅大偉還批評王美惠不但沒有替嘉義市發聲，還分享蔡英文的臉書「大南方計畫案」的貼文，並發文「嘉義的朋友趕緊關注，讓最會做事的政府帶領台灣進步4年」，但是這計畫卻沒有任何一項有關嘉義市的建設案，「這樣對得起市民嗎？」

對此王美惠也表示，蔡英文總統提出的「大南方計畫」是為了翻轉國民黨長期重北輕南的區域建設，針對國家中長期整體的建設施政大綱，而非分項建設的細部實施計畫，並不表示會忽略個別縣市的建設發展。

王美惠還說，她的競選總部已經向蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福確認過，此計畫並不會排除嘉義市，且教育部長潘文忠已承諾西區國民運動中心會納入110年前瞻基礎建設2.0，也會繼續推動鐵路高架化，選上立委後會極力為嘉義市爭取應有的建設，不會辜負選民的期待。