嚴德發：中共肆意破壞臺海和平　國軍不求戰但不畏戰

軍聞社／記者李一豪臺北24日電

國防部24日上午在三軍軍官俱樂部舉行中華民國「109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，由部長嚴德發主持，代表蔡英文總統為晉任中、少將人員授階。

嚴部長致詞時，首先向晉任將領表達誠摯祝賀與嘉勉之意，強調「將軍」是非常榮耀的稱謂，代表個人的品德操守、學識才能及過去工作表現，都值得委以重任、成為表率，才能擁有軍階中象徵最高榮耀的將星，當授予階級的同時，也把捍衛國家的重任放上肩頭。

嚴部長引述法國哲學家伏爾泰所說「堅持偉大的事業需要始終不渝的精神。」肯定新科將領在軍人志業上，因堅持終獲耀眼成就，期許他們牢記從軍報國初衷，心懷國家的託付與國人期許，帶領部隊繼續向前邁進。

嚴部長特別感性地向背後默默付出的重要推手，即在場觀禮的長輩及寶眷，表達誠摯敬意與謝意，部長說，如果當一位稱職軍人不容易，要當軍眷更是難上加難，必須獨自承擔照顧家庭的責任，才能讓每位軍人無後顧之憂，將全般精神投注工作，部長特別邀請晉任將領以掌聲感謝辛苦的長輩及寶眷。

嚴部長指出，晉任將領是國防施政與建軍備戰的重要規劃者、執行者，部長勉勵他們要「推動國防自主，展現防衛決心」、「戮力戰備演訓，堅定必勝信念」、「落實精兵政策，提升整體戰力」。

在國防自主方面，嚴部長指出，三軍統帥蔡總統今年六月接見美國退役空軍上將萊斯時表示「和平仰賴堅實國防，國防自主是我們不變的決心。」近年政府積極推動「國機國造」、「國艦國造」及先進武器研製等國防自主專案，繳出亮眼的成績單；國防自主的效益，不僅厚植自我防衛力量，透過產學合作，更有助促進國內科技發展、提升工業產能，以及振興民生經濟，說明國防自主可多方面地福國利民。

嚴部長並強調，唯有具備足以嚇阻敵人的實力，才是國家安全最好的保障，而國防自主不僅展現自我防衛決心，更對國際表達全體國人不分彼此、共同守護中華民國主權與民主自由的決心，部長期勉將領群策群力、凝聚智慧、全力以赴，為增進國防自主能量、建構國軍可恃戰力，奮鬥不懈。

談到戮力戰訓，嚴部長重申「只要敵情威脅存在，國軍的戰訓永無止盡。」近年來，中共肆意破壞臺海和平與區域穩定，國軍始終抱持 「不求戰但不畏戰」理念，透過更嚴格訓練，增強整體國防實力；麥克阿瑟將軍曾說「沒有必勝信念，戰爭必敗無疑。」正因為勝利是唯一目標，年來，國軍秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」原則，以仿真實戰方式，完成多項重要演訓任務，不論漢光演習、精準飛彈射擊，以及反登陸作戰等操演，國軍官兵將平日精實訓練成果，忠實呈現在國人面前。

嚴部長提及，國防部特地將國軍勤訓精練實況，製作109年形象月曆，並以「決心」為主題，使國人見證國軍執行戰演訓任務時的震撼與守護家園決心，也將戰演訓精實訓練畫面製作「有你們真好，共同守護家園」紀實影片，在在展現國軍具備能戰、敢戰、勝戰的堅實戰力，更證明絕對有信心、有能力因應複雜區域情勢，貫徹三軍統帥蔡總統「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」指示，肩負起「為中華民國生存發展而戰，為臺澎金馬百姓安全福祉而戰」重責大任，在臺海建構牢不可破的屏障，成為國家發展最可靠、最有力的後盾。

在落實精兵政策方面，嚴部長表示，一流的武器裝備，必須有一流人才，才能成為一流勁旅，今年在各級部隊努力下，陸續推動「優化官兵照顧」、「提升福利待遇」、「多元招募管道」及「提升軍人形象」等措施，成功吸引優秀青年投身軍旅，已達到年度設定招募目標，人才培養貴在持恆，為達精兵政策，國軍有一套完整的長期訓練與學習規劃，從單兵教練到組合訓練、專業專長到多專多能、兵科協同到軍種聯合，搭配多元進修管道，藉以達到同時提升質、量的高標準；此外，國軍是專業軍隊，格外重視嚴明的紀律，透過精神教育將「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」核心價值深烙官兵心中，鍛造出「素質高、戰力強、守紀律、有信念」的精實國軍。

最後，嚴部長引用名將曾國藩家訓與晉任將領共勉：「唯正己可以化人，唯盡己可以服人。」以及美國巴頓將軍的領導理念「言而由衷、言出必行。」期勉為將者端正官箴、以身作則、親力親為，在工作崗位上全力以赴，投注更多心力，繼續為國軍、為個人爭取更高榮譽。