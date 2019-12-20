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瘋電影／葉問4：完結篇　忍到不能忍就別忍了

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文／賴賴

▲▼葉問4：完結篇。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這是葉問系列中最令人激動熱血沸騰場場叫好的一次，武術原來練的就是忍，因為習武的人身體就是武器隨時造成傷害，而習武基礎目的本是自我保護，繼而扶助弱小，劇本非常非常精彩，而當年白人對有色人種的歧視也不是新聞，否則麥可傑克遜就不必終其一生漂白自己，電影流暢好看，也是最後一集，不論有沒有看過葉問，都可以看懂的友善劇本，五顆星推薦超好看。

葉問因李小龍而出名，事實上這部片大驚喜之一也是李小龍，好懷念李小龍的身手，小時候能夠進戲院都是因為他，而這次飾演李小龍的陳國坤，也切實的將李小龍再次帶出大銀幕，真希望未來可以有李小龍的電影。

這次最大功臣是劇本，劇本流暢且高潮迭起，不僅飽滿的葉問武功打得新穎，甄子但也真的無人能出其右了，葉偉信導演的作品，沒有不好看的，許多過去沒看過的武打設計，超精彩，這次的最後一集，看完只想說，可不可以不要是最後，據說甄子丹因為長期武打，已經身體時常需要復健治療，看看李連杰真心不忍，希望未來還有機會看到香港的武術電影，畢竟只有香港有這樣成熟且武打設計豐富的真材實料，大推，2019必看片之一。

最後片尾有葉問真實的紀錄影片，要專心看，因為不多。
 

片　　名：葉問4：完結篇
英文名稱：IP MAN 4
類　　型：動作、劇情
上映日期：2019-12-20
片　　長：01時45分
導　　演：葉偉信(Wilson Yip)
演　　員：甄子丹(Donnie Yen) 、 陳國坤 、 史考特艾金斯(Scott Adkins) 、 吳建豪(Vanness Wu) 、 吳樾(Wu Yue) 、 李宛妲 、 鄭則仕(Kent Cheng) 、 敖嘉年 、 高戰(Chris Collins)
國　　家：香港
語　　言：粵語、國語
發行公司：華映

劇情大綱

葉問（甄子丹 飾）在妻子過世後，帶著兒子過著簡單生活，他的學生李小龍（陳國坤 飾）遠赴美國，因打破貫例教授洋人武術，得罪當地唐人街的其他武館。

葉問受邀赴舊金山唐人街，一方面想了解李小龍的狀況，同時想安排叛逆期的兒子赴美唸書。但他卻見到華人慘遭白人歧視與欺壓，甚至被冠上莫需有的罪名，唐人街風聲鶴唳，讓他決定施展全身武藝，主動挑戰白人強武，以詠春及德性服人，立於天地，讓世界看見。

▲▼葉問4：完結篇。（圖／yahoo）

▲甄子丹和吳樾的功夫動作都超俐落好看，習武高質感。

▲▼葉問4：完結篇。（圖／yahoo）

▲李小龍動作超級像，表情角度各方面簡直就是李小龍重生。

▲▼葉問4：完結篇。（圖／yahoo）

▲因為兒子愛武術不愛讀書，在香港沒學校了只好往美國找，和李小龍也很像。

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