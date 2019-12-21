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龍崎光節空山祭開幕　點亮「光蟲小竹燈」

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▲台南市大型藝術光節活動「2019龍崎光節－空山祭」，展出由7組藝術家與社區居民、學生互動激盪出的動畫故事及9件創作作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市大型藝術光節活動「2019龍崎光節－空山祭」，展出由7組藝術家與社區居民、學生互動激盪出的動畫故事及9件創作作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府今年首度於龍崎區策辦大型藝術光節活動「2019龍崎光節－空山祭」，以龍崎虎形山公園為基地，展出由7組藝術家與社區居民學生、生活環境互動激盪出的1個動畫故事《空空的山》及9件創作作品。

▲台南市大型藝術光節活動「2019龍崎光節－空山祭」，展出由7組藝術家與社區居民、學生互動激盪出的動畫故事及9件創作作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

21日由文化局葉澤山局長，代表黃偉哲市長親自點亮「光蟲小竹燈」作品展開，民政局顏振標局長、王定宇立委、市議員杜素吟、郭鴻儀、許又仁及策展團隊等共襄盛舉，用藝術點亮龍崎，象徵第1屆的龍崎光節「空山季」正式展開。

開幕夜文化局特別安排一系列的表演活動，首先由龍崎國小絲竹樂團、龍崎永續發展協會揭開序幕，以音樂與舞蹈串連在地情感；而來自南關線的「飛揚民族舞團」則化身為光蟲，在神秘寧靜的「空山」中輕舞飛揚，引領觀眾展開空山巡禮；活動也特邀兩位創作歌手吳青原、馬曉安吉他彈唱，讓溫柔而堅定的樂音迷漫空山整晚；空山祭靈魂之作－寓言動畫《空空的山》也在開幕夜晚上正式首播，活動十分多元熱鬧。

▲台南市大型藝術光節活動「2019龍崎光節－空山祭」，展出由7組藝術家與社區居民、學生互動激盪出的動畫故事及9件創作作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，近來地方創生風潮興起，但如何結合在地特色、年輕人才以及企業資源，設計出令人難忘並能永續經營的地方體驗行銷，考驗地方政府的功力；今年文化局就特別邀集年輕藝術團隊、深入在地社區，在皇龍建設的鼎力支持下，以「空山其實不空」為發想，結合藝術、環境、生態及旅遊，以絕美奇幻的光景藝術作品，將山城秘境打造為全台最美光節，呈現首屆「龍崎光節－空山祭」。

展覽結合地方創生與社區營造，透過藝術擾動地方，打造出南關線獨特的文化觀光品牌。策展主題定為「看見生命」，更展現出重視環境議題及與自然共生的價值。黃市長也希望透過活動，能徹底翻轉龍崎過去被低估的在地價值。

▲台南市大型藝術光節活動「2019龍崎光節－空山祭」，展出由7組藝術家與社區居民、學生互動激盪出的動畫故事及9件創作作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為慶祝活動開幕，文化局特別準備限量200份「開幕限定」刺繡酷卡，民眾只要與作品合照並上傳打卡按讚粉絲專頁即可兌換。之後的整個活動期間，9大作品也都設有集章處，只要完成集章任務都有機會拿到每日限量的空山限定貼紙。更多活動詳情請隨時鎖定「龍崎光節－空山祭 Longci Light Festival」FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/longcilightfestival。

今冬由市府文化局策劃的「光之臺南三部曲」，將藝術家的巧思創意，融入鹽水經典小鎮與龍崎山城的自然生態。繼「月之美術館」開張後，本日則是「龍崎光節—空山祭」奇幻登場，隨後更將有獲德國紅點設計獎肯定的「2020月津港燈節」即將壓軸。

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